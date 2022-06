Kart: ancora ottimi risultati per i fratelli Antonio e Matteo Puglisi

Ancora ottimi risultati per i due giovani fratelli kartisti xibetani Matteo ed Antonio Puglisi. Nella prova sul circuito dei due mari di Catanzaro nel campionato regionale Calabria e Basilicata, Matteo ha conquistato la prima posizione nella sua categoria partendo dalla Pole mentre Antonio dopo il secondo posto in prefinale ha chiuso al terzo posto in finale. “Ringrazio tutti gli sponsor che ci sostengono – commenta Mario Puglisi – ed anche il Team Giusy Kart di Giammarco Sicilia e il motorista Giovanni Tellone”.

