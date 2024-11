Karate: quinto posto per la Sicilia ai Campionati Italiani per rappresentative regionali

Ancora grande Sicilia la Campionato Italiano per Rappresentative Regionali (Palapellicone, 16 – 17 novembre) con il 5° posto assoluto ottenuto nella classifica generate e ben 13 medaglie conquistate tra gli under 18, Over 18 e Master. I medagliati :

oro per CLEMENZA ROCCO ROBERTO, SCHILLACI GIUSEPPE, COLLETTI EMMA e BURROSI SAMUELE;

argento per D’ANNA ANDREA, PACINO GIANMARCO e DAIDONE FILIPPO;

bronzo per BORZI’ ANTONINO, DAIDONE ORAZIO, SPAMPINATO MARCO, PAPALE FABRIZIO, CAPRITTI ENEA e BASILE MANUEL.

Ottimi quindi posti per CASTRO ANGELA, PITRUZZELLO DOMENICO, FICHERA CARLA, DE LUCA VALERIA, COCO GABRIELE, DI MAURO ASIA, CIRIGNOTTA CLARA e MARCHESE LUCIO.

Encomiabile l’opera svolta dai Tecnici DI MARE MARCELLO, DI MAURO COSIMO, ESPOSITO ROSARIO, LA MOTTA IVAN e BUSA’ SEBASTIANO (assente a Ostia per motivi di famiglia) che sin dalle selezioni regionali e al supporto logistico – tecnico in gara hanno consentito il pieno successo della partecipazione a questo importante evento nazionale

