Medaglia di bronzo nella categoria – 61 kg femminile per Valentina Pacino ai campionati Italiani Universitari che si stanno svolgendo a Camerino in provincia di Macerata nelle Marche.

Un forte risentimento muscolare ai flessori della coscia non le ha permesso una migliore prestazione ma soddisfatti per la condotta in gara fino alla fine.

Si ringrazia l’ Università degli Studi Kore di Enna, il responsabile per le attività sportive Stefano Dell’Arte e quanti si sono adoperati per la partecipazione ai campionati Universitari.

