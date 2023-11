Karate: 1° posto per Valentina Pacino al XIII° ADIDAS OPEN di CAMPANIA 

XIII° ADIDAS OPEN di CAMPANIA

– Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali).

MEDAGLIA D’ORO per Valentina Pacino nella 61 kg femminile.

Lavoro costante con una crescita tecnico – fisica che va nella giusta direzione.

Un grazie al maestro Antonio Califano per averla seguita in gara e per i consigli e le direttive che necessitano per un’ atleta del suo livello.

L’ organizzazione della gara encomiabile almeno quella umana, un po’ meno quella tecnologica, pazienza.

Eboli ( Sa) 11 novembre 2023.

Visite: 61