Jazz@theater: al via sabato 10 febbraio a Sant’Agata Li Battiati (CT)

Parte la rassegna con otto appuntamenti di grande profilo “Waiting Battiati Jazz Festival 10ª Edizione” – primo live XYQuartet alle 21 al teatro del Polo Culturale di via dello Stadio

Si annuncia ricca di emozioni la rassegna Jazz@theater al via sabato 10 febbraio alle 21 al teatro del Polo Culturale di via Dello Stadio 19 a Sant’Agata Li Battiati (CT). 8 appuntamenti per il cartellone, organizzato dall’Associazione Musikante, il cui sottotitolo è “Waiting Battiati Jazz Festival 10ª Edizione”.

Ad aprire i live sarà l’XYQUARTET, con Nicola Fazzini al sax alto, Alessandro Fedrigo al basso, Saverio Tasca al vibrafono e Luca Colussi alla batteria.

A seguire, sempre con inizio alle 21 al Polo Culturale del comune etneo, il 24 Febbraio 2024 GENT RUSHI TRIO, il 9 Marzo 2024 B-D-C REUNION, il 22 Marzo 2024 LORENZO SIMONI 4ET, il 6 Aprile 2024 TRENTACOSTE SPECIAL 5ET, il 20 Aprile 2024 MARIE KRUTTLI TRIO, l’11 Maggio 2024 ROBERTO MARTINELLI ENSEMBLE, e in chiusura il 25 Maggio 2024 CANTI DI MONTAGNA JAZZ coro trentino e orchestra siculotrentina diretta da Daniele Zappalà.

L’ingresso ad ogni singolo concerto è di €15 (ridotto over 65 €10, ridotto studenti di ogni ordine e grado €8 + ddp e comm.). Per il concerto di sabato il link di prevendita biglietto è il seguente: https://www.diyticket.it/events/Musica/14967/xyquartet

Ancora aperta la campagna abbonamenti: €100 (+ ddp e comm.) per tutti e otto i concerti, con prevendita al link

https://www.diyticket.it/events/musica/A1255/abbonamento-jazztheater-2024

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina Facebook

https://www.facebook.com/JazzMusikante/

È prevista un’area ristoro.

Per info e prenotazioni: ass.musikante@gmail.com – +39 345 744 7035

Qui di seguito le lineup di tutte le formazioni in cartellone:

10 febbraio 2024

XYQUARTET

Nicola Fazzini (sax alto), Alessandro Fedrigo (basso), Saverio Tasca (vibrafono), Luca Colussi (batteria).

24 febbraio 2024

GENT RUSHI TRIO

Gent Rushi (pianoforte e accordion), Roni Gjura (contrabbasso), Emiljan Dhimo (batteria).

9 marzo 2024

B-D-C REUNION

Salvatore Bonafede (pianoforte), Dario Deidda (basso elettrico), Mimmo Cafiero (batteria).

22 marzo 2024

LORENZO SIMONI 4ET

Lorenzo Simoni (sassofono contralto), Guglielmo Santimone (pianoforte), Giulio Scianatico (contrabbasso), Simone Brilli (batteria).

6 aprile 2024

SIMONA TRENTACOSTE SPECIAL 5ET, “Italian Songs”

Simona Trentacoste (voce), Alessandro Lo Chiano (tromba), Angelo Di Leonforte (pianoforte), Riccardo Grosso (contrabbasso), Antonio Petralia (batteria).

20 aprile 2024

MARIE KRUTTLI TRIO

Marie Krüttli (pianoforte), Lukas Traxel (contrabbasso), Gautier Garrigue (batteria).

11 maggio 2024

ROBERTO MARTINELLI ENSEMBLE

Roberto Martinelli (alto sax e composizioni), Roberto Martinelli Ensemble.

25 maggio 2024

CANTI DI MONTAGNA JAZZ

Coro Trentino e Orchestra SiculaTrentina.

Ensemble vocale: Direttrice Chiara Biondani;

Sara Webber, Elisa Deromedi, Iris Pancheri, Rosanna Vit, Maddalena Barbi, Veronica Maistrelli, Erika Maistrelli, Chiara Biondani.

Ensemble strumentale: Direttore Daniele Zappalà;

Emilio Galante (flauto e coordinamento artistico), Daniel Zappalà, (tromba e arrangiamenti), Veronica Maistrelli (sax alto), Antonio Bonasera (flauto, sax alto, zampogna), Daniele Limpido (sax tenore), Giuseppe Consiglio (trombone), Fabio Tiralongo (clarinetto basso), Riccardo Grosso (contrabbasso), Antonio Petralia (batteria e coordinamento artistico

Visite: 48