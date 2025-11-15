“JAZZ… SIA CIELO CHE TERRA”, DOMANI 16 NOVEMBRE A CATANIA

Nella prestigiosa location liberty di Villa Ardizzone, la presentazione del libro di Antonio Petralia, accompagnata dal live dell’APJ Trio

Una location liberty suggestiva e di prim’ordine per il nuovo evento targato Musikante. Domani, domenica 16 novembre alle 18.30 nella cornice di Villa Ardizzone in viale Mario Rapisardi 114 a Catania, prima presentazione catanese di “Sia cielo che terra”, romanzo d’esordio di Antonio Petralia, che di Musikante è Presidente e Direttore Artistico. A seguire, completerà le emozioni della serata in jazz il live dell’APJ Trio.

Il jazz, un linguaggio universale, fatto di suoni, ritmo, passione: nato negli Stati Uniti agli albori del XX secolo dall’incontro tra la musica occidentale e i ritmi degli schiavi afroamericani, ha viaggiato nel tempo e nello spazio, per divenire, di volta in volta, swing, bebop, cool jazz, free jazz, fusion, latin jazz. Tutte facce di una stessa medaglia: la musica vissuta con trasporto, estasi, improvvisazione, ispirazione.

La presentazione di “Sia cielo che terra” di Antonio Petralia, Presidente dell’associazione Musikante, musicista, autore e cultore del jazz, non poteva che avvenire all’interno di un concerto. Nel testo narrativo, parole e suoni di fondono, dando vita ad un racconto in cui la vera protagonista è la Musica, in tutte le sue sfaccettature. La vita di Svante, il protagonista, vissuta tra i colori della Sicilia, la vitalità romana e il rigore svedese, ruota intorno al suo amore per la musica e alla scoperta del jazz come fiume espressivo che sgorga direttamente dall’anima del personaggio.

Seguendo i suggerimenti musicali contenuti nel racconto, commentati dallo scrittore Antonio Aiello, dal poeta ed esperto di jazz, nonché prefatore del volume, Gaetano Privitera e dal giornalista Roman Henry Clarke, l’APJ Trio, composto da Angelo Di Leonforte al pianoforte, Riccardo Grosso al contrabbasso e Antonio Petralia alla batteria, con la partecipazione straordinaria del chitarrista Francesco Pantusa, accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso il jazz italiano ed internazionale, spaziando tra autori come Enrico Pieranunzi, Antonio Carlos Jobim, Luca Flores, Bill Evans, Harry Warren, per citarne alcuni.

Un universo di suoni, emozioni, scoperte ed identificazione che coinvolgerà l’anima.

Sia Cielo che Terra è un romanzo che esplora i legami familiari, la memoria e il potere salvifico della musica. Dopo la morte della madre Clara, Svante e suo fratello Gustav intraprendono un viaggio che li costringe a confrontarsi con verità taciute e con le radici più profonde della loro storia. Da Roma a Roseto degli Abruzzi, dalla Tenuta Marisol in Sicilia fino a Malmö, ogni luogo racchiude un frammento di passato e identità. È nella musica – linfa vitale del loro legame fraterno – che si cela la chiave del perdono e della riconciliazione. “La musica vi riunirà”, diceva Clara: ed è proprio la musica a ricomporre il mosaico di una famiglia, tra silenzi, rivelazioni e nuovi inizi.

Villa Ardizzone – Spazio Liberty / Viale Mario Rapisardi 114, Catania

Domenica 16 novembre ore 18,30

Biglietto € 15,00 – Ridotto € 10,00

Visite: 58