Italia Viva sull’istituzione del Policlinico Universitario a Enna

La notizia del protocollo di intesa tra l’Università Kore e la Regione Sicilia e della delibera

n.86/2022 della Giunta Regionale, tramite cui si pongono le basi per la realizzazione ad Enna di un

policlinico universitario è di quelle di cui rallegrarsi e da difendere.

Lo è perché da un lato va nella direzione di un miglioramento dell’offerta sanitaria locale e

dall’altro mette un ulteriore tassello per fare di Enna una città autenticamente universitaria, viva e

dinamica.

Ritengo, peraltro, stucchevoli le polemiche campanilistiche di queste ore di chi vorrebbe la

realizzazione del policlinico universitario a Caltanissetta, dal momento in cui in questo scenario a

pagare sarebbero innanzitutto gli studenti, che dovrebbero svolgere le lezioni ad Enna e il tirocinio

a Caltanissetta.

Francesco Alloro, coordinatore provinciale di Italia Viva

Visite: 53