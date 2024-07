Italia Viva Sicilia nelle piazze per il SI contro l’Autonomia Differenziata.

Si parte immediatamente con le raccolta delle firme per il referendum contro l’autonomia differenziata. Abbiamo individuato, con le altre forze del comitato promotore, il primo weekend di mobilitazione, dal 19 al 21 luglio. Noi di IV ci saremo con banchetti e iniziative per la raccolta delle firme.

Tutta la struttura regionale di Italia Viva è attivata e pronta a dire convintamente Si all’Abrogazione di una legge che divide l’Italia e mortifica il mezzogiorno.

Questa battaglia è una battaglia di tutti, necessaria, non di una parte, una battaglia che riguarda il futuro della nostra terra, del Sud e dell’Italia unita.

Ci vediamo questo fine settimana in giro per la Sicilia per la raccolta delle firme. Abbiamo poco tempo ed un grande obiettivo, mobilitiamoci tutti.

Valentina Falletta, responsabile organizzazione IV Sicilia.

