Giovani DC, eletti i coordinamenti provinciali. Cuffaro: “Ad ottobre il congresso all’interno della Festa dell’Amicizia”

ENNA – I giovani della Democrazia Cristiana hanno eletto i propri coordinamenti provinciali. Oggi, presso l’hotel Garden di Enna, si è svolta l’Assemblea che ha visto protagonisti i giovani della Democrazia Cristiana, di età compresa tra i 16 e i 30 anni, provenienti da tutta la Sicilia.

Tra i temi affrontati, l’attuale situazione politica. La riunione di oggi è propedeutica in vista del congresso giovanile, che verrà organizzato nel corso della seconda edizione della “Festa dell’amicizia”, che si svolgerà il prossimo mese di ottobre, e durante il quale verranno eletti i segretari provinciali del movimento giovanile e la segreteria regionale.

“La presenza di tanti giovani provenienti da tutte le province dell’Isola, in una giornata estiva, testimonia la voglia di partecipazione da parte delle nuove generazioni alla vita politica – dichiara Totò Cuffaro, segretario nazionale della DC -. Il nostro dovere è quello di dare loro, sempre più, l’opportunità di formarsi e imparare attraverso il confronto. Vedere ragazzi, anche sedicenni, giungere a Enna e partecipare attivamente ci fa ben sperare per il futuro, chi è qui crede in una politica diversa, basata su valori e principi e che meta al centro proprio loro, i giovani che devono essere i protagonisti del presente e del futuro”.

IMG-20240720-WA0021.jpg

