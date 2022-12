Gli alunni dell’Istituto Alberghiero Don Pino Puglisi di Centuripe accompagnati dai docenti Rinallo e Pappalardo, hanno partecipato al Concorso enogastronomico Sicilia orientale

“MEDITERRANEO A TAVOLA”

L’alunna Alessia Fisichella è stata selezionata come migliore studente della gara per i campionati Europei di cucina a PARIGI.

PRIMO POSTO PER LA CATEGORIA SECONDI PIATTI Aurora Testa, Vito Liuzzo e Antonino Ali, VALORIZZANDO I PRODOTTI DOS.

Il servizio di sala è stato condotto da Vito Cannio, Marta Cannio e Anna Crimi.

Grazie al nostro D.S. Pippo Lo Cascio che ci ha permesso di partecipare, al nostro responsabile di sede Salvo Bonelli ed alla disponibilità organizzativa del prof. Antonio Sportaro.

GRAZIE A TUTTO LO STAFF DEL DON PINO PUGLISI.

GRAZIE A TUTTI RAGAZZI CHE HANNO FATTO PARTE DELLA SPEDIZIONE.

La manifestazione si è svolta presso l’ITS Albatros Agroalimentare di Messina.

