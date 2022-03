ISOLE, GIARRIZZO (M5S): VALORE INSULARITA’ IN COSTITUZIONE PER RIMUOVERE SVANTAGGI A CITTADINI E TERRITORI

Roma, 14 marzo – “La proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare sull’insularità servirà a riconoscere le peculiarità delle Isole e a promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi che scontano questi territori e i cittadini”. Così, il vicepresidente della commissione Attività produttive alla Camera, l’Onorevole Andrea Giarrizzo, appena intervenuto in discussione generale sul provvedimento.

“Un tema su cui siamo a lavoro con la collega Roberta Alaimo, relatrice del provvedimento, e con il Governo della Regione Siciliana e il vicepresidente Gaetano Armao. Come MoVimento – prosegue – sosteniamo l’approvazione di questo testo perché l’introduzione in Costituzione del riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall’insularità è certamente un traguardo storico, atteso da decenni per la Sicilia e per i siciliani, così come per tutte le isole italiane”.

“Con questo provvedimento abbiamo finalmente l’occasione di riportare al centro del nostro ordinamento il concetto di isola e di insularità, di porre nuovamente attenzione alle differenti realtà del nostro Paese e di contrastare le gravi conseguenze dovute all’insularità. Tra queste squilibri occupazionali, rischio povertà, disagi infrastrutturali, ridotta internazionalizzazione e sperequazione infrastrutturale. Faccio inoltre un accenno alla Sicilia che negli ultimi 10 anni, ha perso 300.000 residenti. Con questo testo ora abbiamo a disposizione uno strumento per promuovere il benessere e lo sviluppo di tutti i cittadini, indipendentemente dall’area geografica in cui si è nati o si vive” conclude Giarrizzo.

