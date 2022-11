Lunedi 14 novembre alle ore 10.00, nella sala Lazzati della Cittadella dell’Oasi di Troina, si svolgerà la quarta cerimonia di accoglienza delle nuove matricole del corso di laurea in “Terapia Occupazionale”, presso l’IRCCS Oasi di Troina.

Un percorso universitario triennale nell’ambito delle professioni sanitarie, avviato nel 2018 a seguito di un accordo di collaborazione tra Università degli Studi di Catania (Dipartimento Biometec), l’IRCCS Oasi, e il Comune di Troina.

Immatricolazioni sempre più confortanti e in crescita rispetto agli anni precedenti, e dunque un percorso formativo che riscuote da parte dei neodiplomati sempre maggiore apprezzamento. Quest’anno, accanto ai tanti studenti che arrivano da ogni parte della Sicilia e della Calabria, anche una studentessa proveniente da Bergamo.

Complessivamente, con l’avvio di quest’anno accademico, oltre un centinaio gli studenti che frequentano le lezioni. Per loro, tra l’altro, la possibilità di un’esperienza formativa importante avendo la possibilità di poter svolgere tirocini con esperti e professionisti dell’IRCCS Oasi, un’eccellenza nel campo sanitario.

Sono giunti a 26 già i primi laureati in questo corso di laurea, che forma dei professionisti nel settore della riabilitazione e assistenza ai più fragili, e tra i quali in molti hanno già trovato occupazione. Tra qualche settimana “graduation day” per altri studenti.

Alla cerimonia di lunedì prossimo saranno presenti in rappresentanza dell’Università di Catania: il professore Filippo Caraci, Delegato dal Rettore alla Terza Missione, Trasferimento tecnologico e rapporti con le Imprese, Ambito bio-medico; la prof.ssa Maria Angela Sortino e il prof. Alessandro Cappellani, rispettivamente Direttore del Dipartimento di Scienze Biomediche e Biotecnologiche, e Direttore del Dipartimento di Chirurgia Generale e Spec. Medico-Chirurgiche. A seguire i saluti del sindaco di Troina e deputato all’ARS, On. Fabio Venezia, poi per l’IRCCS Oasi il delegato per i rapporti con l’Università, il dott. Arturo Caranna, il direttore scientifico, il prof. Raffaele Ferri e il presidente dell’Istituto, Don Silvio Rotondo. In rappresentanza dell’ A.I.T.O. (Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali), il dott. Sebastiano Scollo. Infine, per quanto riguarda il rappresentante dell’ Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E. R. S. U.) di Catania, parlerà l’Ing. Salvatore Cantarella.

Dopo i saluti istituzionali la presentazione del percorso formativo in T.O. che sarà tenuto dal presidente e dal vice presidente del Corso di Laurea, rispettivamente la Prof.ssa Manuela Pennisi e il prof. Giuseppe Lanza e dal Coordinatore del Tirocinio Abilitante, la Prof.ssa Roberta Zito.

A seguire la testimonianza e l’esperienza di alcuni ex studenti, la consegna delle brochure e delle card e la visita alla struttura. Contestualmente alla cerimonia, anche una piccola mostra dove saranno esposti diversi lavori creati dai pazienti dell’Oasi, alcuni dei quali realizzati insieme ai tirocinanti del CdL in Terapia Occupazionale.

