Ipellet inaugura un nuovo distributore automatico a Piazza Armerina: il

riscaldamento ecologico e plastic-free arriva in un altra città.

Piazza Armerina, 18 NOVEMBRE 2024 – Ipellet, la prima rete franchising in Italia di

distributori automatici di pellet, continua la sua crescita con l’apertura di un nuovo

punto di distribuzione a Piazza Armerina (EN). Ideata dagli imprenditori siciliani

Giacomo Leanza e Tony Parisi, la rete Franchising di Ipellet rappresenta

un’innovazione nel settore del riscaldamento, offrendo una soluzione pratica,

ecologica e disponibile 24 ore su 24.

“Siamo entusiasti di inaugurare un nuovo punto di distribuzione a Piazza Armerina,

una tappa fondamentale nel nostro progetto di crescita,” dichiara Giacomo Leanza,

co-fondatore di Ipellet. “Il nostro sistema non è solo un servizio, ma un cambiamento

necessario verso scelte più sostenibili e accessibili per tutti.”

Ipellet è un marchio che fa dell’innovazione e dell’ecologia la propria firma: i

distributori, completamente automatizzati e plastic-free, permettono ai clienti di

acquistare pellet sfuso in quantità personalizzate, senza sprechi e utilizzando

contenitori riutilizzabili, portati da casa o acquistabili sul posto. Questa modalità

riduce drasticamente l’utilizzo della plastica, promuovendo un consumo responsabile

e rispettoso dell’ambiente.

Dopo il grande successo ottenuto alla Fiera Internazionale di Verona a febbraio

2024, l’azienda consolida la propria espansione con l’obiettivo di portare il proprio

modello di riscaldamento sostenibile in tutta Italia.

Il grande interesse suscitato a livello nazionale, rafforzato dagli incontri alla fiera di

Verona, ha aperto nuove opportunità di partnership, consolidando la visione dei

fondatori. “Dopo i successi in Sicilia, siamo pronti a portare il modello Ipellet oltre i

confini regionali,” aggiunge Tony Parisi, co-fondatore dell’azienda. “Il nostro impegno

è rendere il riscaldamento ecologico una realtà alla portata di tutti gli italiani.

L’apertura di Piazza Armerina è solo un passo verso un traguardo ambizioso.”

Con questa nuova apertura, Ipellet riafferma il proprio ruolo di leader nell’innovazione

del riscaldamento ecologico e si prepara a una rapida espansione sul territorio

nazionale, promuovendo il rispetto per l’ambiente e la sensibilizzazione al consumo

responsabile.

