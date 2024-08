Nei giorni scorsi la società che gestisce il servizio di elisoccorso in Sicilia ha interrotto inspiegabilmente il servizio nelle centrali operative del 118 di Messina e Caltanissetta. Tale interruzione ha lasciato il servizio scoperto nel periodo di Ferragosto su circa un terzo del territorio regionale, causando un gravissimo deficit di assistenza sanitaria e mettendo a repentaglio la vita dei pazienti soccorsi nonché il diritto all’assistenza sanitaria di parecchi cittadini siciliani. Alla luce della gravità di quanto accaduto, che denota come la sanità siciliana sia ormai allo sbando, attraverso un’interrogazione parlamentare urgente abbiamo chiesto all’Assessore regionale della salute quali siano state le motivazioni, da parte della società affidataria, che hanno portato all’interruzione dell’importate servizio; quali concreti interventi sta mettendo in campo l’Assessorato per evitare che simili e gravi disagi possano ripetersi in futuro; quali iniziative sono state attivate nei confronti della società affidataria a seguito delle evidenti e gravi responsabilità riscontrate e se tali fatti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria o ad altri organi di competenza.

