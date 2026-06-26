La stagione Nazionale Open Water 2026, conclusa con gli ottimi risultati ottenuti ai Campionati Italiani Assoluti e di Categoria di Piombino, è anche l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento a Giovanni Sacco e al Circolo Nautico Tre Laghi.

Da diversi anni il Lago Nicoletti rappresenta un punto di riferimento per la finalizzazione della preparazione del settore federale del nuoto di fondo. Si tratta di una programmazione ormai consolidata, ampiamente collaudata e supportata dai risultati ottenuti negli anni, che finalizza il lavoro di costruzione per i fondisti svolto durante l’intera stagione in piscina. Grazie a percorsi, boe, pontile e attrezzature dedicate, il lago offre agli atleti l’ambiente ideale per affinare gli aspetti tecnici, tattici e fisiologici della preparazione, completando il lavoro, costante e programmato secondo principi scientifici, svolto presso la piscina di Enna, resa costantemente disponibile in condizioni ottimali grazie all’impegno dei responsabili dell’impianto e degli uffici competenti, ai quali va il nostro sincero ringraziamento.

In un territorio dove mancano luoghi specifici dedicati al nuoto di fondo e dove il calendario agonistico offre poche opportunità di preparazione specifica in acque libere prima dei principali appuntamenti nazionali e internazionali, il Lago Nicoletti è passato dall’essere un’intuizione a diventare un modello di preparazione che, stagione dopo stagione, ha dimostrato concretamente la propria efficacia, contribuendo al successo della realtà ormai di alto livello della Fenice Nuoto Enna.

Dal 2019 al 2026, questo lavoro ha portato alla conquista di oltre 20 medaglie ai Campionati Italiani di Fondo, numerosi record regionali, diverse convocazioni nella Nazionale Italiana di nuoto, partecipazioni a Europei Juniores, Mediterranean Cup – Con l’Oro conquistato da Capostagno – e World Cup, oltre a 22 convocazioni complessive nella rappresentativa FIN Sicilia per il Trofeo delle Regioni e infine il 3° posto per società nella classifica nazionale FIN di fondo nel 2024 per La Fenice Nuoto Enna.

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