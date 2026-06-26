Previsioni Meteo Enna: ancora una giornata con clima instabile e temperature nella norma

Una nuova giornata con clima instabile nel pomeriggio e temperature nella norma, quella di oggi 26 giugno. Poco cambia. I nuclei più intensi sono ancora ad oriente ma stanno raggiungendo il nostro territorio. Domani, sabato 27 giugno, resteranno in agguato piogge e temporali, magari meno intensi, ma non è del tutto certo. Forse domenica avremo minori probabilità di fenomeni, ma è da confermare. Temperature, dicevamo, stabili: questa volta la Sicilia sta risultando ai margini della spaventosa fase calda dell’Europa centro occidentale, un evento che speriamo convinca i decisori politici ad agire subito, immediatamente, contro le emissioni ad effetto serra. Nessun caldo eccezionale invece in Sicilia, questa volta, e anche i temporali pomeridiani nelle aree interne e montuose, pur essendo più tipici di agosto, restano comunque una caratteristica del clima mediterraneo in estate. Strano leggere in alcune testate locali e regionali analisi quantomeno fantasiose su ipotetiche stranezze del clima, attualmente inesistenti in Sicilia. La prossima settimana potremmo avere un temporaneo rialzo termico seguito, ma è ancora incerto, da nuova instabilità. Ne riparleremo. Al prossimo aggiornamento.

Luca Alerci

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