INSULTI E MINACCE ALLA SINDACA DI MONTEVAGO

LA SOLIDARIETÁ DELL’ANCI SICILIA

“Esprimiamo la solidarietà dell’Anci Sicilia alla sindaca di Montevago, Margherita La Rocca Ruvolo, bersaglio per l’ennesima volta di inaccettabili minacce e insulti che colpiscono non solo la sua figura istituzionale, ma anche la sua dignità personale.

Questo ennesimo e vile attacco rappresenta un’offesa all’intera comunità e a chi, con dedizione e trasparenza, si spende quotidianamente per il bene pubblico. La violenza verbale e le intimidazioni non possono e non devono diventare un rischio per chi amministra i nostri territori in prima linea”.

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