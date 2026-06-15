Storie correlate

giuseppe trovato

L’ASSESSORE AL BILANCIO GIUSEPPE TROVATO SULL’ADEGUAMENTO DELLE INDENNITÀ DEGLI AMMINITRATORI LOCALI.

Riccardo Giugno 15, 2026

Forum Pa 2026: la Regione Siciliana protagonista a Roma con incontri su fondi Ue, South working, sviluppo territoriale e sfide energetiche

Riccardo Giugno 12, 2026

Enna primo Consiglio Comunale convocato per il 16 giugno

Riccardo Giugno 11, 2026

Ultime notizie

venezia 3

Fabio Venezia: una persona che vive la politica con passione – di Mario Pagaria

Riccardo Giugno 15, 2026

GANGI, GRANDE SUCCESSO PER LA XXI PASSEGGIATA DELLE ASSOCIAZIONI IPPICHE DI SICILIA

Riccardo Giugno 15, 2026

Domani 16 giugno conferenza stampa di presentazione Notre Dame de Paris

Riccardo Giugno 15, 2026
1 - Michiele Ianni di Liberal Studio(1)

Prima dei “Fuffaguru” c’era “Paraguru”: il libro che aveva previsto tutto

Riccardo Giugno 15, 2026