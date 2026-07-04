INAUGURATO IL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA DEL COMUNE DI TROINA

Grande successo e centinaia di visitatori per il taglio del nastro della collezione permanente e dell’esposizione dantesca “L’umana catarsi”

Troina, 4 luglio 2026 – Con il tradizionale taglio del nastro ha aperto ufficialmente al pubblico il MACTRO, il Museo d’Arte Contemporanea del Comune di Troina, ospitato nei locali del restaurato complesso cinquecentesco dell’ex Convento del Carmine, in via Pintaura. L’inaugurazione, svoltasi ieri alla presenza di numerosi cittadini, istituzioni e appassionati d’arte, segna il completamento del terzo e fondamentale tassello del SiMuT, il Sistema Museale Troinese che comprende la Pinacoteca Civica d’Arte Moderna, l’Antiquarium Archeologico e il Lapidarium Civico della Torre Capitania, nonché il Museo della Fotografia Robert Capa.

“Con l’inaugurazione di questo Museo – ha dichiarato il sindaco Alfio Giachino -, ci collochiamo tra le città con una maggiore vocazione culturale, artistica e di valorizzazione del nostro patrimonio. Un unicum nella Sicilia interna e nel panorama regionale, che non vuole essere una semplice esposizione, ma qualcosa di vivo che parla e un luogo in cui far vivere la città attraverso momenti di condivisione. Il MACTRO non è solo un’operazione di altissimo livello culturale, ma anche sociale e di comunità in cui crediamo tantissimo”.

Il complesso monumentale si sviluppa su tre livelli attorno alle due corti interne del chiostro e del grande cortile, e accoglie il nuovo percorso museale al secondo e terzo piano, articolato in un sistema di sale espositive disposte ad anello. La struttura è stata concepita come uno spazio culturale polifunzionale, capace di integrare la collezione permanente con laboratori didattici e di restauro, la nuova sede della biblioteca comunale con un settore dedicato al catalogo d’arte, una galleria per le mostre temporanee e una moderna sala multimediale.

“Oggi Troina segna un giorno memorabile per la sua storia – ha affermato il professor Paolo Giansiracusa, direttore scientifico del Museo. Il MACTRO è un luogo di civiltà e di democrazia in cui saranno ricordate le generose donazioni di oltre duecento opere e la passione, il coraggio e il sentimento di quanti hanno voluto che una semplice idea diventasse attuazione. È una banca della creatività e del pensiero contemporaneo. Un Museo di tutti e per tutti. Non un sepolcro, ma piazza e luogo di contaminazione”

Il MACTRO propone un percorso dedicato ai principali protagonisti e alle correnti artistiche del Novecento e dei primi decenni del XXI secolo. La collezione permanente nasce dalle donazioni del Premio Internazionale “Gino De Agrò – Città di Troina”, istituito nel 2019, e si sviluppa attraverso alcune delle più significative esperienze artistiche del secondo dopoguerra: dal Post-Espressionismo italiano all’Informale, dal Neo-Surrealismo alla pittura postmoderna, fino all’Astrattismo, all’Astrattismo Magico, alla Visual Art e alla Nuova Figurazione Italiana. A completare il progetto è la nuova casa-residenza per artisti, collocata al primo piano del complesso con accesso indipendente. La struttura ospiterà periodicamente artisti di rilievo nazionale e internazionale chiamati a sviluppare attività laboratoriali di pittura, scultura, disegno e modellazione ceramica, oltre a collaborare ai progetti di arte pubblica e di decoro urbano promossi dal Comune.

“Il MACTRO è un luogo di civiltà e di bellezza, frutto di uno straordinario e corale impegno di questa comunità e non solo, che noi troinesi abbiamo il dovere di custodire, vivere e rendere attivo – ha concluso l’onorevole e assessore ai beni culturali Fabio Venezia. Oggi tutti raccogliamo la sfida avvincente di un territorio che ha deciso di non arrendersi al declino, ma di investire nell’arte, nella bellezza e nella cultura come strumento di riscatto e di promozione umana per creare un modello di sviluppo virtuoso”.

A battezzare l’apertura del museo, la mostra personale “L’Umana catarsi” del maestro emiliano Edi Brancolini, tra i principali interpreti della Nuova Figurazione europea. L’esposizione, ispirata alla Divina Commedia, presenta un importante ciclo pittorico realizzato con un’antica tecnica rinascimentale basata sull’impiego di colori alla caseina e successive velature e sarà fruibile fino all’8 novembre 2026.

Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico, l’amministrazione comunale ha disposto l’ingresso gratuito al museo e alla mostra temporanea fino al 31 luglio 2026.

Il MACTRO sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 20 nel periodo estivo (1 aprile-30 settembre), e dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15.30 alle 18.30 nel periodo invernale (1 ottobre-31 marzo).

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 5 euro (intero) e 3 euro (ridotto, riservato ai ragazzi dagli 11 ai 18 anni, agli studenti universitari fino a 25 anni e ai residenti), mentre sono previste tariffe di 4 euro a persona per i gruppi di almeno dieci visitatori e di 12 euro per il biglietto family (due adulti con figli dai 10 ai 18 anni). Ingresso gratuito invece per i bambini sotto i 10 anni, i disabili, i giornalisti e le guide turistiche. È inoltre disponibile il biglietto unico del Sistema Museale Troinese, valido 72 ore, al costo di 10 euro (intero), 6 euro (ridotto), 8 euro (gruppi) e 20 euro (family), che consente di visitare tutti gli spazi espositivi del circuito.

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