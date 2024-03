Il WWF Sicilia Nord Occidentale organizza a SEGESTA l’Ora della Terra 2024

Oggi dalle 20:30 alle 21:30 è l’Ora della Terra 2024 e il WWF Sicilia Nord Occidentale in collaborazione con il Comune di Calatafimi Segesta e del Parco Archeologico di Segesta spegnerà lo spettacolare Tempio Dorico.

L’evento sarà trasmesso in diretta via Canale Youtube dalle ore 20:15

Organizzato in collaborazione con l’amministrazione comunale della cittadina di Calatafimi e del Parco Archeologico, durante l’ora di buio i volontari del WWF faranno riprese suggestive in notturna.

Il maestoso Tempio dorico di Segesta verrà spento alle 20:30 e, per un’ora, si accenderà la speranza di un futuro in armonia con il pianeta in cui viviamo con tutti gli esseri viventi, piante, animali che in esso dovrebbero vivere in armonia.

L’ Earth Hour è la più grande manifestazione a livello mondiale del WWF International e si svolge alla stessa ora in tutto il nostro fantastico pianeta !!

Per partecipare basta spegnere una luce durante quell’ora, ovunque tu sia

Visite: 88