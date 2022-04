Il Tenente Roberto Emmanuele, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Nicosia, è stato insignito della medaglia Mauriziana. L’onorificenza viene concessa dal Presidente della Repubblica agli Ufficiali e Sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato (Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza), al compimento del periodo di 50 anni di servizio lodevolmente prestato, determinato dalla somma degli anni di servizio militare e di quelli in comando o direzione. L’ufficiale prima dell’attuale incarico aveva prestato servizio al Nucleo Informativo del Comando Provinciale Carabinieri di Caltanissetta e precedentemente Comandante della Stazione Carabinieri di Enna. L’onorificenza è stata istituita dal Re Carlo Alberto, per gli ufficiali già decorati dell’Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, con Regie Magistrali Patenti del 19 luglio 1839, con il nome di “Medaglia Mauriziana per merito militare di 10 lustri”, disciplinata con Regio decreto 21 dicembre 1924. Nel dopoguerra è stata svincolata dall’Ordine Mauriziano rimasto nelle mani di Casa Savoia e con Legge del 7 maggio 1954, n, 203 prima e con Legge 8 novembre 1956, n. 1327 poi, venne estesa ai sottufficiali e modificata, assumendo il nome di “Medaglia Mauriziana al Merito di 10 lustri di carriera militare”. Il Diploma di conferimento della Medaglia Mauriziana è stato consegnato dal Generale di Brigata Rosario Castello, Comandante della Legione Carabinieri Sicilia.

