Ieri pomeriggio il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, unitamente all’Ing. Capo Giovanna Villari e all’Ing. Aldo Murgano hanno partecipato a Siracusa alla seconda tappa territoriale di Città in Scena, il Festival diffuso della rigenerazione urbana, dedicato interamente alla Sicilia ed organizzato da Ance, Mecenate 90 e Fondazione Musica per Roma, nel corso del quale sono stati presentati tutte gli interventi realizzati in Sicilia con l’obbiettivo di sottrarre al degrado parti di città rimettendole a servizio della collettività per fini sociali, turistici e culturali.

“Una sfida quella della rigenerazione urbana – ha sostenuto la Presidente nazionale dell’Ance, Federica Brancaccio – che si incrocia con la realizzazione del Pnrr: dall’ultima revisione circa 1 miliardo di investimenti in rigenerazione urbana nella regione Sicilia rischiano di uscire dal Piano. Progetti su cui il Governo ha assicurato le coperture ma che ora potrebbero subire ritardi nella realizzazione”.

Tanti gli ospiti intervenuti alla tappa di Siracusa, a cominciare dai rappresentanti degli enti territoriali coinvolti insieme a docenti universitari, imprese e esperti.

“Nel corso del mio intervento – spiega il Sindaco Dipietro- ho avuto modo di illustrare gli interventi di rigenerazione urbana realizzati dalla mia amministrazione e che ci hanno dato la possibilità di cambiare il volto all’ingresso est di Enna bassa, con la riqualificazione delle “Palazzine Tre Stelle” della Scuola dell’infanzia “Raffaello Sanzio” e la contestuale realizzazione dell’annesso civic center. Ma anche la messa in sicurezza della viabilità pedonale in quell’area e la realizzazione della casa del custode del Parco della Baronessa”.

