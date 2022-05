Il Presidente dà il benvenuto a Pergusa

Mario Sgrò saluta i numerosi piloti ed i team protagonisti dell’ACI Racing Weekend che nei prossimi tre giorni accenderà l’Autodromo siciliano con le sfide in diretta TV.

Pergusa (EN) 12 maggio 2022 – “Voglio dare un caloroso benvenuto ai piloti, team, meccanici, spettatori e sportivi che in questo fine settimana stanno arrivando a Pergusa. La macchina organizzativa sta lavorando a pieno regime. Da domani scenderanno in pista queste tre avvincenti categorie che ci faranno certamente assistere al grande spettacolo della loro prima prova stagionale per quanto attiene il Campionato Italiano Turismo Endurance e il Campionato Italiano Prototipi. Arrivano in Sicilia invece per il loro terzo appuntamento stagionale i protagonisti del Campionato Italiano Velocità Auto Storiche. Sono orgoglioso di annunciare che il Trofeo Città di Enna sarà assegnato quest’anno al pilota che ha effettuato il miglior riscontro cronometrico in ciascuna delle tre categorie in gara, quindi domenica assegneremo ben tre Trofei Città di Enna. Saranno circa 80 le vetture che scenderanno in pista, oltre 120 i piloti e altre decine saranno le auto storiche che faranno bella mostra in autodromo. Sono numeri importanti, in costante aumento negli anni, che ci incoraggiano a continuare su questa strada che sta producendo i frutti sperati. Altro motivo d’orgoglio è che dopo anni anche la tribuna riaprirà al pubblico. Ringrazio tutti fin da adesso e auguro a tutti, anche a chi ci seguirà attraverso le dirette televisive e social un buon divertimento”. Sono le parole con le quali il presidente dell’Ente Autodromo di Pergusa Mario Sgrò dà il benvenuto ai numerosissimi sportivi che stanno arrivando in questi giorni in Autodromo e agli appassionati che seguiranno da casa.

La manifestazione prevede una “tre giorni” molto intensa, costellata da dirette televisive e social sui canali della federazione ACI Sport, a partire dalle dirette tv sul canale 228 di Sky su ACI Sport Tv. Il programma è molto articolato: Sabato 14 maggio 2022 varie sessioni di Prove libere dalle ore 9.00 alle ore 14.45 e nel pomeriggio le Prove Ufficiali dalle ore 15.15 alle ore 17.35.

Domenica 15 maggio 2022 sarà la giornata dedicata alle gare. Si partirà alle ore 9.00 per la Gara 1 di Campionato Italiano Prototipi ore 9.00; alle 10.00 scenderanno in pista i piloti del Campionato Italiano Autostoriche.

Nell’ACI Racing Weekend siciliano inoltre spazio sarà dedicato anche all’Heritage automobilistico, con l’ACI Storico Festival che porterà gli appassionati di auto d’epoca in circuito domenica. La pausa tra le gare sarà quindi arricchita dalla parata delle vetture in pista, con modelli di straordinario pregio che raccontano la storia dell’automobilismo dagli anni ’60 in poi, fino a strizzare l’occhio alle youngtimer.

Le competizioni saranno tutte trasmesse in diretta sui social network e in televisione. La Programmazione TV prevede:

Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: Diretta ACI Sport TV (Sky canale 228);

Campionato Italiano Sport Prototipi: Gara 1: Diretta; Gara 2: Differita ACI Sport TV (Sky canale 228); Campionato Italiano Autostoriche: Differita ACI Sport TV (Sky canale 228).

Mentre la Programmazione Web prevede: Campionato Italiano Gran Turismo Endurance: Diretta YouTube – Facebook; Campionato Italiano Sport Prototipi: Diretta YouTube – Facebook. I biglietti per la tribuna sono ancora disponibili sul sito internet dell’autodromo all’indirizzo www.autodromopergusa.it e su www.acisport.it.



Il video intervento del presidente Mario Sgrò https://youtu.be/z7vqz7nBMak