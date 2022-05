IL POILLUCCI TEAM E’ PRIMO ASSOLUTO

NEL CAMPIONATO ITALIANO CROSS COUNTRY RALLY

Luchini-Bosco, nuovamente sul podio alla Baja Adriatico, sono ora primi

nelle classifiche di Suzuki Challenge, T2 e anche dell’assoluta!

“E’ andata non bene ma benissimo!” E’ più che legittima l’euforia che c’è all’interno del Poillucci Team di Roma, tornato da poco in sede dalla Baja Rally Adriatico, seconda prova del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022.

Non solamente perché a Urbino, quest’ultimo fine settimana, Andrea Luchini e Piero Bosco, su Suzuki Nuova Grand Vitara 1.9 TD T2, sono di nuovo saliti sul podio (secondi assoluti, di T2 e del Suzuki Challenge); ma perché, fatti i debiti conteggi, con questo risultato sono ora non solo in testa ai loro obbiettivi di stagione (gruppo T2 e monomarca Suzuki) ma anche primi assoluti nella classifica del Campionato Italiano Cross Country Rally 2022.

“E’ così” spiega il “Team Manager”, Antonio Poillucci; “siamo andati nelle Marche per consolidare la nostra leadership nel Suzuki Challenge e vedere cosa potevamo fare nel T2, dove, dopo il Friuli, eravamo secondi; siamo tornati, guardando le classifiche del campionato, primi fra le Suzuki, primi di T2 e addirittura primi nella classifica assoluta del campionato. Grandi!”

Un risultato che, nell’assoluta e nel T2 detengono a parimerito con i “Mitsubishi” Trivini Bellini, in gara con un più potente Pajero 3.2 TD; nel monomarca Suzuki, invece, sono in testa con 54 punti, 16 in più dei diretti avversari.

“Va ricordato che, ancora una volta, l’affidabilità della nostra vettura è stata esemplare” continua Poillucci; “in assistenza non abbiamo stretto un bullone, non abbiamo dovuto fare alcun tipo di intervento. E’ proprio una gran macchina!”

Esemplare è stata anche la condotta di gara dell’equipaggio che, all’Adriatico, è stato sempre a ridosso della “zona podio”. Luchini-Bosco hanno anche vinto due prove, la sesta e la nona, e hanno chiuso di poco (25,4 secondi) al secondo posto assoluto, con gli altri equipaggi dietro di alcuni minuti.

Ora il campionato affronterà la trasferta in Grecia (gara valida anche per il Cross Country Italiano), dove, a fine maggio, si correrà la terza prova della stagione. Poi, all’inizio di luglio, in Friuli, ci sarà l’Italian Baja, a metà settembre, in Sardegna, la Baja Vermentino Terre di Gallura e infine, a metà ottobre, in Toscana, il Città di Arezzo Crete Senesi.

