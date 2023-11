Il Nuovo Sindacato Carabinieri consegna una targa

all’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana Alessandro Aricò.

I segretari Toni Megna e Igor Tullio: “Grazie per l’attenzione rivolta ai militari”

12 novembre 2023

Una targa del Nuovo Sindacato Carabinieri ad Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità della Regione Siciliana, per l’impegno profuso e l’ascolto rivolto alle tematiche relative al personale militare.

A consegnarla sono stati i segretari nazionali della sigla Toni Megna e Igor Tullio, che hanno incontrato l’esponente del governo regionale nella sede dell’assessorato a Palermo.

“Un gesto simbolico – affermano – per esprimere gratitudine all’assessore che ha sempre mostrato grande attenzione e sensibilità in merito ad alcune criticità che il Nuovo Sindacato Carabinieri, in Sicilia, ha evidenziato con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei militari, soprattutto quelli in servizio nelle isole minori e soggetti a spostamenti legati al lavoro”.

“Grazie all’assessore – affermano i due segretari nazionali, entrambi palermitani – sono state adottate misure che hanno contribuito significativamente ad abbattere i costi dei biglietti per i pendolari”.

“Il nostro auspicio – concludono Toni Megna e Igor Tullio – è che il dialogo con l’onorevole Alessandro Aricò possa ulteriormente intensificarsi, nell’esclusivo interesse dei militari che ogni giorno compiono notevoli sacrifici anche per via dei loro spostamenti”.

