Il Movimento 5 Stelle Sicilia sarà a Sigonella alla manifestazione no guerra

Palermo 8 marzo 2026 – Il Movimento 5 Stelle Sicilia aderisce alla manifestazione di sabato 11 aprile davanti all’ingresso della base militare di Sigonella nel Catanese, per ribadire il fermo no alla guerra che Israele e Stati Uniti hanno avviato contro l’Iran ed il Libano.

“La Sicilia – sottolinea il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Nuccio Di Paola – è e deve rimanere terra di pace. Non possiamo tollerare che la nostra Isola possa avere un ruolo, anche solo logistico, per operazioni militari che violano palesemente il diritto internazionale e che producono morte e distruzione. I balbettii del governo italiano sulla politica internazionale, non ultimi quelli del ministro Crosetto nel corso dell’informativa alla Camera dei Deputati, hanno portato il nostro Paese a rischiare una crisi energetica senza precedenti. Non possono essere i siciliani e gli italiani a pagare l’incapacità del governo regionale e nazionale” – conclude Di Paola.

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