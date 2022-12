Qui di seguito il testo del messaggio augurale per il nuovo anno del Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro:

“Cari concittadini, abbiamo grandi aspettative per l’anno nuovo, a cominciare dalla candidatura della nostra città a capitale della cultura. Enna ha una tradizione culturale antichissima e sono, da sempre, fermamente convinto che lo sviluppo sociale ed economico della nostra città debba partire dalla cultura, intesa come forza di cambiamento ed ispirazione per uno sviluppo più consapevole, sostenibile ed aperto a tutti.

In questi anni abbiamo lavorato sodo, anche intercettando una mole eccezionale di investimenti che hanno contribuito a cambiare il volto della nostra città, dal centro alle zone più periferiche.

Continueremo a lavorare in questa direzione cogliendo tutte le opportunità che si presenteranno, sfruttando anche la recente esecutività del nuovo Piano Regolatore Generale, ottenuta dopo un iter durato quasi trent’anni, grazie alla fattiva azione dell’amministrazione da me guidata.

Abbiamo lavorato con impegno anche per diventare una città della cultura, esaltando le nostre radici storiche con il Museo multimediale del Mito, rilanciando la vocazione musicale di Enna dando nuova linfa al Premio Neglia, ripristinando e rendendo fruibile il Castello di Lombardia, trasformando il Palazzo Chiaramonte in Palazzo della Cultura e, in questi giorni, dopo la terribile parentesi della pandemia, abbiamo tenuto a battesimo la nuova stagione del Teatro Garibaldi.

Tutto ciò avendo cura che nessuno resti indietro, assicurando a chi ha più bisogno il giusto sostegno.

Siamo, quindi, pronti per affrontare una partita importante come quella di questa candidatura e dobbiamo impegnarci tutti, al meglio, per giocarla bene fino in fondo. Sono certo che saremo all’altezza di questa e di tutte le sfide che ci attendono, ed è questo il migliore augurio che mi sento di fare a tutti voi per il prossimo anno.

Visite: 67