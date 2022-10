Il costante aumento degli imprenditori immigrati in provincia di Enna

Il costante aumento degli imprenditori immigrati.

A cura di: avv. Massimo Millesoli

L’OIM – Organizzazione Internazionale per le Migrazioni dell’ONU, ha recentemente

pubblicato una Ricerca che mette in evidenza il globale aumento del fenomeno

dell’imprenditorialità degli immigrati. Dal lavoro di ricerca emerge chiaramente che gli

immigrati non sono soggetti passivi nel contesto di accoglienza, al contrario, essi sono

protagonisti dello sviluppo del lavoro autonomo

in tutto il mondo. Del resto spesso sono proprio

coloro che decidono di emigrare l’espressione

più attiva, volitiva, tenace ed audace del proprio

popolo. Gli ultimi decenni hanno confermato

l’aumento del numero di nuove imprese

avviate da imprenditori immigrati, quasi alla

pari o addirittura superiore a quello dei lavoratori

autonomi nativi. Nell’America del nord questo

fenomeno imprenditoriale è oggi fortemente

radicato nel panorama occupazionale nazionale

ed è considerato un pilastro vitale della sua

economia. In Europa, sebbene sia una tradizione

più recente, l’imprenditorialità degli immigrati è cresciuta in misura tale che attualmente non

può essere ignorata se si vuole comprendere l’attuale scenario economico europeo.

La ricerca dell’OIM sottolinea la funzione di “ascensore sociale” del lavoro autonomo per gli

immigrati anche in chiave di ricchezza intergenerazionale. Ciò si rivela particolarmente vero

in contesti di accoglienza che tendono a discriminare i cittadini stranieri nel loro accesso al

mercato del lavoro o che non consentono alcun avanzamento di carriera. Pertanto, il lavoro

autonomo costituisce un percorso realistico per l’integrazione economica e sociale

rispetto al posizionamento professionale dei lavoratori subordinati. Inoltre,

considerando le barriere linguistiche, soprattutto per i nuovi arrivati, ci sono opportunità

specifiche che possono sorgere dal capitale sociale degli immigrati, vale a dire le loro reti di

connazionali, soprattutto se ci si concentra su business rivolti prevalentemente ad essi.

Nel presentare la situazione italiana, la ricerca sottolinea che il dato fornito dal Registro

Nazionale delle Imprese, definisce “l’imprenditore straniero” quello nato all’estero e non

indica una persona di cittadinanza straniera, quindi ricomprende gli imprenditori italiani nati

all’estero e non ricomprende gli imprenditori stranieri nati o naturalizzati in Italia.

Fatta questa premessa nel presentare la situazione italiana, la ricerca ne evidenzia la

costante crescita che segna un significativo +31,60% di lavoratori autonomi stranieri nel

In foto. Massimo Millesoli, operatore legale – Polo sociale

integrato per stranieri di Enna.

____________________________________________________

Polo Sociale Integrato di Enna

Sedi: Viale delle Olimpiadi, 155 – 94100 Enna / Via Generale Muscarà, 2 A – 94015 Piazza Armerina

Tel. +39 0935 198 00 93 / WhatsApp: +39 350 072 48 81 / Email: polointegratoenna@ibleaserviziterritoriali.it

Pec: polointegratoenna@pec.it / Web: www.ibleaserviziterritoriali.it/polo-integrato-enna

2021 rispetto ai dati del 2011, dato che acquista maggiore valenza se si considera che

l’imprenditoria italiana ha registrato un calo dell’8,6%. La nazionalità straniere maggiormente

rappresentate sono quella cinese con il 10.1%, quella rumena con il 10,0% e quella

marocchina con il 9,2%. Dall’analisi dei dati dei lavoratori autonomi rispetto al numero di

persone in età lavorativa (da 15 a 64 anni) suddivisi per nazionalità, si ricava che nel 2020,

gli imprenditori in età lavorativa immigrati rappresentano il 13,9% della popolazione

straniera in età lavorativa presente in Italia. Il maggior tasso si imprenditorialità tra gli

stranieri presenti in Italia in età lavorativa si registra tra i cittadini della Macedonia (52,9%),

seguiti dai cittadini della Russia con il 39,4%, e dai cittadini cinesi con il 36,5% di lavoratori

autonomi.

Le imprese straniere registrate sono così distribuite tra i diversi settori: il 35,6% nelle vendite

e nel commercio, il 25,4% nelle costruzioni, il 19,4% nel settore dei servizi, solo il 3,3% nel

settore agricolo, nell’ospitalità e ristorazione il 7,7% e nel settore manifatturiero il 9,2%.

Dal punto di vista geografico i datori di lavoro autonomi di origine immigrata sono piuttosto

concentrati nelle regioni dell’Italia centrale e settentrionale. La Lombardia ospita di gran

lunga il più grande numero in termini assoluti, con poco meno di 160.000 imprenditori di

origine immigrata nel 2021. Il Lazio conta 85mila lavoratori autonomi stranieri, seguito da

Emilia Romagna, Toscana e Veneto. Se passiamo dal dato regionale a quello cittadino,

Milano registra la quota più alta di stranieri imprenditori, mentre è Prato, in Toscana, a

segnare il rapporto più alto (24,8%) di immigrati imprenditori sul totale degli imprenditori

pratesi. L’imprenditoria femminile in Italia è in aumento; tra il 2011 e il 2021, ad esempio,

le imprenditrici italiane sono aumentate del 42,7%. Nel 2021, l’Italia ha registrato 205.951

lavoratrici autonome nate all’estero, rappresentando così il 27,3% del totale dell’imprenditoria

immigrata e il 10% del totale dell’imprenditoria femminile nel paese. Coerentemente con i dati

sull’imprenditorialità degli immigrati, le imprenditrici di origine cinese e rumena rappresentano

la maggioranza, essendo il 45,4% e il 30,1% dei rispettivi gruppi imprenditoriali di origine

immigrata in Italia. Anche le imprenditrici svizzere (31,0%) e tedesche (31,3%) costituiscono

una quota piuttosto consistente dei loro gruppi di riferimento.

Volendo porre una lente di ingrandimento su Enna e la sua provincia, dai dati pubblicati da

Unioncamere e relativi al 2020, possiamo ricavare che solo il 5% delle imprese ennesi è

guidata da imprenditori stranieri, chiaramente un dato dimezzato rispetto alla media

nazionale che si attesta intorno al 10%. Sono in tutto 700 le imprese di stranieri in provincia

di Enna nel 2020 pari al 4,6% del totale delle imprese in provincia, con una crescita dello

0,7% rispetto all’anno precedente.

(fonte) Research brief sull’imprenditoria immigrata in Italia consultabile sul sito web dell’OIM:

https://italy.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1096/files/documents/IOM_Italy%27s%20immigrant%

20entrepreneurship_FLM%2030.05.2022%20%281%29.pdf

Visite: 40