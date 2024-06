Il Consigliere comunale Marco Greco su dichiarazioni Soprintendenza sul Castello di Lombardia “Se confermate fatto grave”

Apprendo dalla stampa che il Soprintendente di Enna avrebbe dichiarato che sussistono alcune differenze tra il progetto presentato e i lavori attualmente eseguiti al Castello di Lombardia.

Se la notizia fosse fondata, e non ho motivi di credere che non lo sia, si tratterebbe di un fatto grave.

Nel frattempo comunico alla cittadinanza che in vista dell’imminente Consiglio Comunale in cui verrà trattata la mozione che ho depositato proprio sui lavori al Castello, ormai più di una settimana avevo chiesto per il tramite della conferenza capigruppo che venisse fornita ai Consiglieri Comunali una copia della relazione tecnica dei lavori.

Ad oggi nulla è pervenuto presso i nostri indirizzi di posta elettronica.

Di questo e di tutte le altre questioni sollevate nei giorni scorsi sarà mia cura chiedere conto e ragione all’Amministrazione Comunale durante il dibattito consiliare.

Marco Greco, Consigliere Comunale PD.

