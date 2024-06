Villarosa: C’era una volta… il Cinema Italia.

C’era una volta… il Cinema Italia.

Si trova a Villarosa (Enna) nella via principale del paese esattamente in Corso Garibaldi 54/56/58 a 7 km da Villapriolo.

Eppure quel luogo una volta era il punto di riferimento per gli amanti del cinema.

Ormai in disuso da molti anni, molti lo ricordano ancora oggi con molta nostalgia.

Purtroppo dovette chiudere per le nuove norme di messa in sicurezza dei locali pubblici.

