Il Consigliere Comunale del Pd Marco Greco: La proposta presentata dal Sen. PD Antonio Nicita di dimezzare le accise nelle isole maggiori è profondamente giusta.

La proposta presentata dal Sen. PD Antonio Nicita di dimezzare le accise nelle isole maggiori è profondamente giusta. Nel merito, nel metodo, nell’impostazione politica: lo è perché, concretamente, prova a contribuire alla riduzione del divario economico che storicamente intercorre tra Sicilia e Sardegna e il resto d’Italia. Sul piano della realizzabilità tecnica, mi rassicura anche il fatto che a proporla sia stato lui che è (e questo è noto a tutti “gli addetti ai lavori”) uno dei parlamentari più preparati della legislatura corrente in materia economica e finanziaria.

L’auspicio è che la proposta venga approvata a larghissima maggioranza con il contributo politico soprattutto dei deputati e dei senatori delle due isole, indipendentemente dall’appartenenza politica di ognuno e un appello in tal senso mi sento di poterlo rivolgere alla mia concittadina On. Eliana Longi. Qualora così fosse non esiterei nel complimentarmi con lei per aver sostenuto una proposta giusta e utile al territorio nonostante pervenga da un avversario politico e sono sicuro che ai miei complimenti si unirebbe unanime tutta la comunità ennese e non solo.

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