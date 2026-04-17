Il Consigliere Comunale del Pd Marco Greco: La proposta presentata dal Sen. PD Antonio Nicita di dimezzare le accise nelle isole maggiori è profondamente giusta.

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Entra a far parte della biblioteca dell’Archivio “𝑳𝒂𝒅𝒓𝒊 𝒅𝒊 𝑨𝒏𝒕𝒊𝒄𝒉𝒊𝒕𝒂̀ 𝑰𝑰. 𝑰𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒄𝒂𝒕𝒐 𝒄𝒍𝒂𝒏𝒅𝒆𝒔𝒕𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒊 𝒓𝒆𝒑𝒆𝒓𝒕𝒊 𝒂𝒓𝒄𝒉𝒆𝒐𝒍𝒐𝒈𝒊𝒄𝒊 𝒆 𝒅𝒊 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒆 𝒅’𝒂𝒓𝒕𝒆 𝒊𝒏 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂: 𝒕𝒓𝒂𝒇𝒇𝒊𝒄𝒊 𝒊𝒍𝒍𝒆𝒄𝒊𝒕𝒊 𝒆 𝒍𝒆𝒄𝒊𝒕𝒊 𝒓𝒆𝒄𝒖𝒑𝒆𝒓𝒊”:

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