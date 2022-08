Il Comune di Enna ha partecipato all’avviso pubblico della Regione Sicilia per la costituzione della Comunità di Energie Rinnovabili e Solidali.

A darne notizia il Sindaco, Maurizio Dipietro e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Alloro.

“L’obiettivo dell’avviso – spiega Alloro – è di promuovere l’istituzione di “Comunità di energie rinnovabili e Solidali” (CER), quali enti senza finalità di lucro, costituiti al fine di promuovere il processo di decarbonizzazione del sistema economico e territoriale, di agevolare la produzione, la condivisione “virtuale” e il consumo di energia elettrica generata principalmente da fonti rinnovabili, nonché forme di miglioramento dell’efficienza energetica e di riduzione dei consumi energetici, anche a favore della riduzione della povertà energetica e sociale.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato – sostiene il Sindaco Dipietro – ovvero la costituzione della comunità energetica che rappresenterà un esempio di come il Comune e i cittadini lavorano in stretta sinergia sui temi dell’efficienza energetica ed è un passo importante in linea con il lavoro che il nostro comune sta facendo sui temi del risparmio energetico, a partire dal project financing della pubblica illuminazione che partirà a settembre”.

“Un ringraziamento, in conclusione all’ufficio tecnico e all’architetto Alvano per il lavoro svolto in questa direzione”.

