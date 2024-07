Il CIVM in Abruzzo per la 62^ Svolte di Popoli

La storica gara organizzata dall’ASD Svolte di Popoli della caratteristica città delle acque con il supporto dell’AC Pescara, e la partnership di Comune, Regione, Provincie di Pescara e dell’Aquila dal 9 all’11 agosto assegnerà punti decisivi per il Campionato Italiano velocità Montagna nord e sud

Popoli (PE), 24 luglio 2024. La 62^ Svolte di Popoli è in rampa di lancio, la gara abruzzese organizzata dall’appassionata omonima ASD Svolte di Popoli, dal 9 all’11 agosto sarà appuntamento del Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud. Una data decisiva per i punti che si contenderanno i migliori piloti in lizza per la serie nazionale ACI Sport.

I piloti ed i team tornano sempre volentieri nella caratteristica cittadina abruzzese famosa per le sue acque, con i suoi tre fiumi. Occasione per vivere le sfide che hanno fatto la storia delle cronoscalate a partire dal 1963 lungo la SR 17 dell’Appennino Abruzzese con partenza dalla località Canapine di Popoli Terme per arrampicarsi fino in prossimità del bivio per San Benedetto in Perillis, provincia dell’Aquila, dopo 7.530 metri di tracciato, 475 metri di dislivello su una pendenza media del 6,3%.

Tracciato amato dai migliori piloti, dove ad ogni edizione si svolgono sfide ad alto agonismo che continuano a scrivere la lunga ed appassionata storia di una città che vive con il suo evento, come conferma la consolidata partnership con il Comune di Popoli Terme, oltre che con la Provincia di Pescara e la Provincia de l’Aquila.

-“Il nostro territorio è ricco di bellezze e di meraviglie naturali, spesso conosciute meno di quanto meritano – afferma il comitato organizzatore coordinato da Carlo Trafficante – la competizione è occasione preziosa per favorire il contatto diretto di chi viene a visitare la nostra bella terra con le sue ricchezze, attraverso lo spettacolo di una gara che ha fatto la storia. Per il nostro staff si tratta di una comunione di intenti di cui siamo convinti e sebbene con mansioni differenti, la volontà del Comune di Popoli, delle Provincie di Pescara e dell’Aquila, oltre che dell’AC Pescara, convergono con quella del gruppo organizzatore, nel lavorare per una gara che rispecchia la bellezza dei luoghi in cui vive”-.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino a lunedì 5 agosto. Il fine settimana popolese entrerà nel vivo venerdì 9 agosto con l’apertura del centro servizi presso l’Istituto omni comprensivo di Popoli Terme in Viale Buozzi, le verifiche dalle 9.30 alle 18 ed il briefing del Direttore di Gara Fabrizio Fondacci e dell’aggiunto Roberto Bufalino ai piloti alle 18.30. Due manche di ricognizione previste sul tracciato dalle 9.00 di sabato 10 e due salite di gara domenica 11 agosto, sempre dalle ore 9.00. Le premiazioni si terranno in zona parco chiuso a fine gara.

