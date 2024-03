Il Cammino di S.Giacomo in Sicilia inserito tra i 100 Cammini più belli d’Italia

Non potevamo chiedere di più! A Milano, durante lo svolgimento della fiera dei Grandi Cammini “Fa’ la cosa Giusta” abbiamo avuto la gradita sorpresa di essere stati inseriti nella guida dei 100 Cammini più Belli d’Italia. La casa editrice “Terre Di Mezzo”, leader nella pubblicazione di guide sui cammini, ha pubblicato una guida scegliendo, appunto, i 100 cammini più belli d’Italia.

Il Cammino di San Giacomo in Sicilia ottiene così un altro grande riconoscimento per tutto il lavoro fin qui fatto! Adesso abbiamo altri obiettivi da raggiungere – dice Totò Trumino coordinatore ed ideatore del Cammino- la nostra meta finale si avvicina sempre di più. Con gli accordi siglati con Malta, Sardegna e Spagna il collegamento con Santiago de Compostela non è più un sogno. Partendo da Malta con il Camino Maltés presto i pellegrini potranno raggiungere Santiago de Compostela con questo nuovo Cammino. Questo nuovo percorso combina 3.600 km di cammino attraverso Malta, Sicilia, Sardegna, Barcellona e infine Santiago de Compostela. I pellegrini che desiderano intraprendere il Camino Maltés possono iniziare il loro viaggio a Rabat e attraversare varie città maltesi prima di terminare a Vittoriosa, da dove possono prendere un traghetto per la Sicilia lungo il Cammino di San Giacomo in Sicilia da Pozzallo fino a Palermo e continuare il loro viaggio verso la Spagna.

Visite: 71