Il 6 gennaio escursione al Parco Minerario di Floristella

Il giorno dell’Epifania al Parco minerario di Floristella, uno dei piú importanti siti di archeologia industriale del Sud Italia, é un luogo di storia che racconta il passato di una Sicilia che non esiste piú, legato alla produzione dello zolfo.

I luoghi raccontano la grande industria che era stata creata ad opera della famiglia nobile dei Pennisi fino alle estenuanti condizioni dei lavoratori nelle miniere. A partire dalla fine del Settecento questo complesso di miniere rappresentó per la Sicilia una fonte di ricchezza economica di rilevanza europea sulle spalle dei minatori, veri protagonisti di questa realtá, una storia di uomini che per secoli hanno affrontato fatiche disumane.

Luogo quindi di grande insegnamento e memoria per non dimenticare le sorie dei lavoratori di un tempo. L´area del complesso minerario e del palazzo nobiliare Pennisi, oltre ad essere luogo della memoria storica siciliana é anche un luogo naturale ricco di boschi, vegetazione e corsi d´acqua che in qualche modo riflettono e rispecchiano la storia di questo luogo: l´acqua dei torrenti é completamente bianca per la presenza dello zolfo. Gli aspetti naturalistici di pregio e rilievo di questo paesaggio che si possono ammirare sono la sorgente di acque sulfuree che alimenta il Rio Floristella e le Maccalube o vulcanelli di fango, delle formazioni naturali di sedimenti argillosi e acqua che durante le fasi di eruzione si uniscono e formano delle vere e proprie geopietre. Un luogo unico nel suo genere che unisce in un perfetto connubio storia e natura.

Livello facile – circa 7 km con poco dislivello – adatto a tutti se in buona condizione di salute e fisica.

attrezzatura: scarpe da trekking, abbigliamento a strati, giubbino, k-wsy in zaino, pranzo al sacco, acqua e se volete un telo per stendervi.

Posizione google maps punto di incontro ( dove partirà il sentiero) sarà comunicata a tutti i prenotati il giorno prima dell’escursione via whatsapp.

Quota di partecipazione euro 15 adulto, euro 5 bambini sotto 12 anni.

Per prenotare: https://www.sharingsicily.com/eventi/evento.php?id=1058

Oppure messaggio whatsapp al 391 395 3279 con oggetto ” 6 gennaio Floristella” indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico.

Numero max 30 partecipanti. Numero minimo 15 partecipanti per attivare l’escursione.

