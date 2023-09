Il 29 settembre si ripete ogni anno la giornata mondiale del cuore promossa dalla World Heart Federation e coordinata in Italia dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus in collaborazione con l’ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Progetto Vita e Ircomunità.

In Sicilia saranno coinvolte 13 pubbliche assistenze di Anpas in 13 piazze diverse con un impegno di più di 150 volontari e volontarie che spiegheranno l’importanza di “conoscere il cuore, usare il cuore”.

Per l’occasione alla Villa Bellini di Catania, già dalle ore 9:30, saranno fatti screening di prevenzione gratuiti (ecg, misurazione della pressione), misurazione della glicemia, prove di primo soccorso e attività sportive.

A Ragalna sarà proposta la “passeggiata del cuore”: l’1 ottobre i partecipanti partiranno da piano Vetore e percorreranno il Sentiero Natura Ragalna – Belpasso.

A Misilmeri, in provincia di Palermo, in piazza Comitato, i volontari mostreranno le manovre di primo soccorso oltre a sensibilizzare a una corretta attivazione dei soccorsi con simulazioni di chiamate al numero unico delle emergenze (112).

E ancora: visite diabetologiche in piazza Duomo a Messina e incontri sulla dipendenza dall’alcol in largo XXV luglio a Siracusa.

“È una giornata importante per ricordare come la prevenzione sia la nostra unica vera arma per prevenire i rischi legati alle malattie cardiovascolari. – fa sapere Lorenzo Colaleo, presidente di Anpas Sicilia – Per il secondo anno torniamo in piazza con approfondimenti sulla salute, screening gratuiti e momenti di sport perché crediamo che questo sia il modo di fare pubblica assistenza, sempre a fianco dei cittadini. Anpas sarà in 118 piazze in tutta Italia per ribadire che conoscere il proprio cuore e usarlo al meglio ci aiuta ad avere una qualità della vita migliore”.

Tutte le piazze in Sicilia:

Palermo

Misilmeri, piazza Comitato, (sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi)

Petralia Sottana, piazza Umberto I (simulazione promo soccorso)

Catania

Catania, Villa Bellini (screening gratuiti, attività sportive, simulazioni primo soccorso)

Ragalna parco dell’Etna (camminata del cuore)

Messina

Messina, piazza Duomo (misurazione BMI, simulazione promo soccorso, visite diabetologiche gratuite)

Barcellona Pozzo di Gotto parco Maggiore La Rosa (misurazione BMI, sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi)

Ragusa

Santa Croce Camerina (Rg) piazza Vittorio Emanuele II (visite diabetologiche, sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi)

Siracusa

Solarino piazza del Plebiscito

Siracusa largo XXV novembre (incontro su dipendenze alcool e droghe)

Trapani

Misiliscemi (TP) piazza di Locogrande (sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi, simulazione primo soccorso)

Enna

Leonforte, piazza IV novembre (sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi, simulazione primo soccorso)

Nissoria piazza Elio Romano (simulazione promo soccorso)

Enna piazza Umberto I (sensibilizzazione alla corretta attivazione dei soccorsi)

Agrigento

San Giovanni Gemini, scuole medie e liceo (misurazione BMI)

