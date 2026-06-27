Catania capitale dell’atletica europea:

al Campo Scuola il III International Meeting EMA League e la Fase Regionale del Trofeo CONI

Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026

Campo Scuola di Picanello – Catania

Il Campo Scuola di Catania vive un fine settimana di grande atletica, capace di coniugare dimensione internazionale, attività giovanile e promozione del territorio.

Sabato 27 giugno 2026, in scena il III International Meeting EMA League, prestigiosa manifestazione inserita nel circuito ufficiale della European Masters Athletics (EMA). Si tratta di una delle otto tappe europee previste nel calendario internazionale e dell’unica prova organizzata in Italia, confermando ancora una volta il ruolo centrale di Catania nel panorama dell’atletica master continentale.

Si parte subito con grandi emozioni: occhi puntati sul salto in lungo M55, dove Stefano Tarì con 6,18 firma la migliore prestazione mondiale stagionale. Un inizio spettacolare per una giornata tutta da vivere!

L’EMA League è rivolta agli atleti over 35 provenienti da tutta Europa, chiamati a confrontarsi in un circuito che prevede la partecipazione ad almeno tre manifestazioni per poter accedere alla classifica finale. Per il terzo anno consecutivo, la città etnea, ospiterà questo importante appuntamento internazionale, consolidando un percorso di crescita organizzativa che, negli anni, ha portato a Catania centinaia di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da numerose nazioni.

L’organizzazione dell’evento è affidata alla ASD Goal and Brain, realtà ormai riconosciuta a livello nazionale e internazionale per la capacità di ideare e gestire manifestazioni sportive di alto profilo. Negli ultimi anni l’associazione si è distinta per aver portato in Sicilia eventi di assoluto prestigio, tra cui i Campionati Europei Off Road di Nicolosi 2025 e i recenti Campionati Europei Master Non Stadia disputati a Catania nel maggio 2026, appuntamenti che hanno richiamato sull’Isola migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati provenienti da tutta Europa.

Il meeting non è riservato esclusivamente agli atleti master. Il programma tecnico comprende infatti anche gare dedicate alle categorie giovanili e assolute, creando un significativo momento di incontro tra generazioni diverse accomunate dalla stessa passione per l’atletica leggera. Un connubio che rappresenta uno degli aspetti più qualificanti della manifestazione: giovani promesse e atleti senior impegnati nello stesso contesto sportivo, dimostrando come l’atletica sia una disciplina capace di unire esperienze, culture ed età differenti.

Il weekend sportivo prosegue domenica 28 giugno 2026, con la Fase Regionale del Trofeo CONI, riservata alla categoria Ragazzi. I migliori giovani atleti siciliani si contenderanno l’accesso alla rappresentativa regionale che parteciperà alla fase nazionale della manifestazione, uno degli appuntamenti più importanti dell’attività giovanile italiana.

Due giornate consecutive che vede il Campo Scuola di Catania trasformarsi in un autentico polo dell’atletica: dagli atleti della categoria Ragazzi che inseguono il sogno di rappresentare la Sicilia alla fase nazionale del Trofeo CONI, ai campioni master provenienti da tutta Europa impegnati nel circuito EMA League.

Sport, aggregazione, promozione del territorio e confronto tra generazioni saranno gli ingredienti di un evento che conferma Catania, tra le sedi di riferimento dell’atletica europea e testimonia la capacità della Sicilia di organizzare manifestazioni di livello internazionale, valorizzando al tempo stesso il proprio movimento giovanile e il patrimonio sportivo del territorio.

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