Due rally, il Casentino e il Caltanissetta, validi per l’Irc e la Coppa rally di zona nove, il Tricolore Supersalita, con La Coppa Teodori ad Ascoli Piceno e lo Slalom di Librizzi, in Sicilia, sono gli appuntamenti del fine settimana agonistico della scuderia RO racing che è pronta a fare incetta di risultati.

Il weekend per la scuderia RO racing è già iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria di Jerry Mingoia e Roberto Longo, in classe R2B, nel prologo del Rally Internazionale del Casentino che si è corso ieri ventisei giugno in serata. Oggi e domani ventotto giugno i motori dei rappresentanti del sodalizio sportivo saranno pronti a rombare in ogni parte della nazione. Si preannuncia quindi un nuovo fine settimana ad altissimo tasso di adrenalina.

La RO racing è pronta a schierare una formidabile formazione di piloti in quattro tra i più importanti eventi motoristici del weekend. Dalle pendenze d’élite del Campionato italiano supersalita fino agli asfalti dei rally nazionali, passando per i tecnici birilli dello slalom, il sodalizio siciliano punta dritto ai vertici di ogni categoria.

Nei rally nella doppia sfida tra la Sicilia e l’International Rally Cup è già partito un fine settimana caldissimo. In Toscana Jerry Mingoia e Roberto Longo, dopo aver vinto il prologo della classe R2B 46° Rally Internazionale Casentino, valido per l’International Rally Cup, sono pronti ad affrontare le speciali della seconda giornata con tanta grinta per cercare di far primeggiare la loro Peugeot 208 in classe R2B e consacrare la loro leadership di categoria nella serie internazionale. In Sicilia al 24° Rally di Caltanissetta, nuovo round della Coppa rally di nona zona, Mario Miraglia, in coppia con Salvatore Alessandra su Renault Clio Rally5, vorrà ribadire quanto di buono fatto vedere finora in campionato, Francesco Lo Bue esordirà nelle corse su strada coadiuvato da Asia Varvaro su una Peugeot 208 R2B e il duo composto da Gianluca Licitra e Michele La Fico, a bordo della Alfa Romeo 145 RS 2.0, continuerà la propria esperienza nella serie nazionale.

I riflettori della velocità in salita sono tutti puntati sul prestigioso tracciato Colle S. Marco/S. Giacomo ad Ascoli Piceno per la sessantacinquesima edizione della Coppa Paolino Teodori. Per il gotha delle cronoscalate la RO racing si presenta ai nastri di partenza con un vero e proprio “dream team” capace di puntare alla vittoria assoluta e di gruppo: Francesco Conticelli punta all’assoluto al volante della performante Nova Proto NP 01 3000, Giuseppe D’Angelo e Giovanni del Prete daranno vita a sfide stellari nel Gruppo GT Supercup DIV I. Il primo sarà al via sulla Ferrari 488 Challenge, mentre il secondo sarà della partita con la nuovissima Ferrari 296 Challenge Evo. Kadija Mourtaji, con il suo fascino e la sua grinta sarà pronta ad aggredire i tornanti marchigiani con la sua Ferrari 458 Italia e Andrea Currenti vorrà distinguersi tra le vetture derivate dalla serie, a bordo della sua scattante Peugeot 106 RS1.6.

In Sicilia, tra i birilli del messinese, per il 4° Slalom Città di Librizzi, round cruciale per il Trofeo d’Italia Slalom Sud la scuderia schiera Francesco Bigione, pronto a dare l’assalto alla top-ten sulla sua monoposto Gloria B5 Suzuki e la Venere della scuderia Alice Gammeri, determinata a conquistare il primato nella classifica femminile, al volante della sua Renault Clio Williams di classe N2000.

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