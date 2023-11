I MESTIERI DI MIRKO

Le eccellenze della tradizione artigianale siciliana

Una Produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali

I COLORI DELLA VUCCIRIA

Palermo, la città che ha stregato gli artisti di tutto il mondo

restando fedele alle tradizioni

In esclusiva dal 13 novembre su RaiPlay

Palermo è una città che affascina e stupisce per il suo ricco patrimonio artistico e storico, ma anche per i suoi sapori, le prelibatezze e le tradizioni culinarie. “I mestieri di Mirko”, un programma Rai Contenuti Digitali e Transmediali, nella puntata disponibile da lunedì 13 novembre in esclusiva su RaiPlay, si sofferma sui simboli della tradizione gastronomica siciliana: le arancine, la meuza, le stigghiole. Dopo l’incontro con Masino Zummo, noto Street Food Blogger, e Gianfranco Lo Piccolo, esperto appassionato delle tradizioni popolari siciliane, il percorso di Mirko Matteucci diventa sempre più avvincente e impegnativo: un nuovo esame lo attende e le difficoltà crescono perché i piatti di origine povera nei quali si deve cimentare – come le arancine e la “meuza” – sono stati riconosciuti patrimonio mondiale. In questo contesto il conduttore affina le sue abilità culinarie ed entra in contatto con l’anima della Vucciria, famoso mercato palermitano intriso di storia e cultura, che ha catturato l’attenzione di grandi artisti che ne hanno magnificato la vitalità. Attraverso la sua esperienza, Mirko Matteucci scopre le curiosità di ogni bancarella, l’incredibile varietà di prodotti locali e la passione che anima i venditori, trasformando così la sua avventura in un viaggio non solo culinario, ma anche culturale.

Nella terza edizione de “I mestieri di Mirko”- girata interamente in Sicilia- il conduttore settimana dopo settimana, accompagna il pubblico in un viaggio interessante tra tradizioni e vecchi mestieri, nel quale ricopre sia il ruolo di cronista che quello di apprendista.

“I mestieri di Mirko” è un programma di Mariano D’Angelo, condotto da Mirko Matteucci per la regia di Paolo Tommasini.

“I Mestieri di Mirko” disponibile su RaiPlay al link

https://www.raiplay.it/programmi/imestieridimirko/stagione-3/stagione-3

Visite: 53