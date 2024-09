Hafashimana e Cesarò si aggiudicano il Trofeo del Mare

Sono Emile Hafashimana e Michela Cesarò i vincitori dell’undicesima edizione del Trofeo del Mare – Trofeo Equilibra, che si è disputato oggi ad Aspra.

La manifestazione, valida come nona prova del Grand Prix regionale di corsa su strada, è stata organizzata dalla Polisportiva Atletica Bagheria del professore Tommaso Ticali, con il supporto dell’Equilibra Running Team e il patrocinio del comune di Bagheria.

La prima sorpresa della giornata è l’assenza “giustificata” del forte tunisino JHINAOUI, fresco di convocazione alla finale di Diamond League in programma la prossima settimana a Bruxelles. A garantire lo spettacolo c’è Emile Hafashimana , diciannovenne atleta del Burundi, settimo nei 5000 metri ai mondiali di categoria di Lima e un qualificato gruppo di giovanissimi atleti siciliani, già protagonisti in maglia azzurra.

La gara: quattro i giri da 2500 metri, per un totale di dieci chilometri (percorso omologato Fidal) .Il via alle ore 9.30 da via Scordato in una Aspra che si appresta a vivere la settimana di festeggiamenti in onore di Maria Santissima Addolorata, Santa Patrona del borgo marinaro. Caldo tanto, una presenza mal gradita soprattutto dagli atleti.

Hafashimana, che fa parte della scuderia del Tuscany Camp del tecnico Giuseppe Giambrone, viaggia come una scheggia e fa gara solitaria, il suo unico rivale è il cronometro. Chiude in scioltezza con il tempo di 29’52. La vera gara è per le posizioni di rincalzo ed è lì che l’attenzione del pubblico si concentra. La gara è tirata e al termine di una prova maiuscola i “gemelli terribili” della Real Paceco, Marco e Luca Coppola, conquistano gli altri due gradini del podio. Il tempo è lo stesso ma per una manciata di millesimi di secondo è Marco ad avere la meglio sul fratello Luca, 32’55” il tempo per entrambi. Quarto uno spumeggiante Giuseppe Scianna (Sicilia Running Team) in 33’58”. Per l’altofontino Alessio Terrasi (Parco Alpi Apuane) presentatosi in non perfette condizioni fisiche, quinto posto con il tempo di 34’50.

Più briosa la gara al femminile con la coppia Cesarò – Cernigliaro che regala spettacolo. L’epilogo nell’ultimo giro quando l’atleta piemontese, di papà siciliano, stacca la sua avversaria di quel che basta per portare a casa il successo. Per la Cesarò (anche lei della scuderia Giambrone e tesserata per i Carabinieri) il tempo finale di 36’23. Seconda piazza per Federica Cernigliaro (Pol. Atletica Bagheria) in 36’37, terza la Junior Federica Borromini (ARCS Cus Perugia) in 38’00. Prova maiuscola per Claudia Licciardi (Pol. Atletica Bagheria) che chiude quarta abbondantemente sotto i 40 minuti (39’44); quinta la regolare Luana Russo (Sciacca Running) in 42’29. Circa 300 gli atleti giunti al traguardo.

Finale di manifestazione con le premiazioni. Sul palco, in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Bagheria il sindaco il sindaco Filippo Tripoli (oggi in gara ma costretto ad un inopinato ritiro), l’assessore allo sport Antonella Insinga, il presidente del consiglio comunale Andrea Sciortino (consigliere delegato della frazione marinara di Aspra) e il consigliere comunale Marco Tripoli. Tra i premiati anche il novantunenne Francesco De Trovato (a lui il premio in ricordo di Edoardo Vaghetto), mentre Mario Piraino ha ritirato il premio “Alessandro Vaghetto”. Ottima come sempre l’organizzazione, ben supportata dalle associazioni di volontariato del territorio e dalla Polizia Municipale.

Il Grand Prix regionale non si ferma e già domenica prossima propone la decima tappa con la nona edizione del Trofeo Città di Milazzo.

Visite: 60