Guide turistiche di tutto il mondo oggi alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

WFTGAConvention2024 quest’anno organizzata in Sicilia ha visto la partecipazione di circa 200 guide turistiche provenienti da tutte le parti del mondo. Hanno iniziato con una convention in lingua inglese di 3 giorni a Siracusa con l’intervento di illustri docenti e numerose visite guidate nel territorio. Oggi è toccata alla nostra zona con la visita guidata della Villa romana del Casale di Piazza Armerina. Visite organizzate dall’ AGTE associazione guide turistiche della provincia di Enna , il cui presidente Sabrina Murgano insieme alle colleghe Patrizia Curatolo, Manuela Giadone, Rossella Nicoletti, Azzurra Alessi e Katia Di Dio, abilitate in lingua inglese hanno fatto apprezzare uno dei gioielli del territorio. Il confronto tra professionisti di diversa provenienza ha dato modo di confrontarsi sui pro e contro della professione e soprattutto cercare di far apprezzare il lavoro necessario per la promozione di un territorio dal punto di vista artistico, storico, paesaggistico ma soprattutto coinvolgere il turista come solo chi svolge il lavoro in modo professionale raccoglie poi i frutti.

