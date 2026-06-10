GUIDA TOURING VINIBUONI D’ITALIA

TRA I GIUDICI ANCHE IL MAESTRO ASSAGGIATORE ENNESE TOMMASO SCAVUZZO

Una tre giorni per valutare quasi 200 vini dell’area centro orientale compresa l’Etna. E’ stata la missione di Sergio Scarvaci, maestro assaggiatore dell’Onav e delegato della sezione di Modena che, per conto della guida Touring club ha mappato, assieme ad un altro maestro assaggiatore di Enna, Tommaso Scavuzzo e la maestra assaggiatrice Maria Luisa Frignani, i campioni vinicoli. La sessione di degustazione si è tenuta nei locali della pro loco di Milo con la collaborazione di Cristina Cocuzza, conoscitrice del territorio e delle cantine dell’Etna, che si è occupata dell’anonimizzazione dei campioni e del servizio.

La guida del Touring club “Vinibuoni d’Italia” è l’unica guida ai vini autoctoni per un viaggio nella tradizione dei territori. Ogni vino, fornito dalle cantine che vogliono essere valutate, viene assaggiato e sottoposto ad un esame visivo, olfattivo e gustativo e votato con un punteggio in stelle che va da 2 a 5 . Chi raggiunge il massimo dei voti concorre ad una finale, con una ulteriore valutazione, che apre le porte alla qualifica di miglior vino insignito dalla “corona .

< E’ un percorso interessante che attraverso il bicchiere fa conoscere, a noi che dobbiamo valutare, aziende e produttori – dice Scarvaci – Questa prima degustazione, alla quale ne seguirà un’altra, nei prossimi mesi, per valutare i vini dell’atro versante della Sicilia, ci restituisce un paesaggio di ottime cantine e prodotti eccellenti che confermano quanto sia cresciuta la cultura vitivinicola in Sicilia>.

Nella maggioranza dei casi, i giudici, infatti, hanno assaggiato vini che rispettano la tradizione dei territori e dei vitigni e vinificati bene.

I prossimo appuntamento è a Monreale a fine giugno, dove al gruppo si unirà l’enologo e maestro assaggiatore Giovanni Giardina per completare la mappatura regionale.

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