Gruppo Enel: Sicilia, la Filctem Cgil nelle elezioni per le Rsu ottiene più voti dei propri iscritti ed è primo sindacato in luoghi di lavoro significativi

Palermo, 17 maggio- Nelle elezioni per le Rappresentanze sindacali unitarie ( Rsu) nel gruppo Enel la Filctem Cgil si afferma primo sindacato alla Gigafactory 3sun di Catania, all’Unità territoriale 2-distribuzione di Enna e Caltanissetta, nelle centrali termoelettriche di Termini Imerese e Priolo Gargallo. “In questi luoghi di lavoro- dice Pino Foti, segretario generale della Filctem Cgil Sicilia- registriamo addirittura il 51,71% di consensi in più rispetto al numero dei nostri iscritti, grazie alle vertenze portate avanti e all’impegno delle nostre delegate e delegati e dei candidati”. La Filctem Sicilia rende noto di avere ottenuto complessivamente nel gruppo Enel 604 consensi, attestandosi secondo sindacato. “Il nostro sindacato si conferma in crescita comunque in tutti i luoghi di lavoro dove si è votato, eleggendo propri rappresentanti e confermando il trend di più voti di quanti sono gli iscritti, segno di politiche che trovano il gradimento dei lavoratori”.

