GP Sicilia Openwater 2023

Due podi assoluti e otto di categoria per gli atleti della Fenice Nuoto Enna.

Andrea Capostagno (2002) vince conquistando l’oro e il primo posto assoluto nel miglio (1890 metri)

Martina Fieraru (2007) chiude al secondo posto assoluto nel miglio femminile (1890m)

Doppia medaglia di Bronzo per Sofia Natale (2010) terzo posto dì categoria nella 5km e terzo posto dì categoria nel miglio.

Francesco Rapisardi (2005) Oro e primo posto dì categoria e secondo posto assoluto nel miglio.

Giulio Loggia (2010) Oro e primo posto di categoria nel miglio

Rosario Cremona (2000) Oro e primo posto nella categoria master U25

Ottime le prestazioni di Isabella Roccaro (2010) 4º posto dì categoria in entrambe le distanze, Ionut Tifrea (2008) 4º di categoria nella 5000, Giulia De Luca (2002) 4º posto dì categoria, Sara Lomonaco (2007) sempre fra i primi di categoria in entrambe le gare,Giuseppe Lobue (2008) e Giuseppe La Rosa (2008) fra i primi 8 di categoria, prestazioni progressive per Maria Sanfilippo e Mattia Scelfo e un esordio di un nostro Master appassionato, Alessandro Scelfo, che nel miglio chiude al 5º posto dì categoriaM55.

Assenti giustificati i nostri atleti qualificati ai Campionati Italiani di Categoria FIN, nella splendida vasca dello Stadio del nuoto di Roma.

