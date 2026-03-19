Giusy Versace, la donna più premiata della settimana:

tre onorificenze in tre giorni.

Roma, 19 marzo 2026 – Dopo essersi tolto l’abito da Wondergiusy con il quale domenica 15 marzo a Vigevano è stata protagonista della manifestazione riservata a persone con disabilità Scarpadoro Ability, in settimana Giusy Versace è stata protagonista di ben tre cerimonie di premiazioni sia a carattere nazionale che interazionale. Riconoscimenti che attestano ancora una volta il suo costante e proficuo impegno a favore dei diritti delle persone con disabilità e la sua capacità di ispirare e favorire un cambiamento culturale e sociale, sia dagli scranni del Parlamento dal quale risiede da 8 anni e sia con la sua associazione Disabili No Limits.

Andando con ordine, lunedì 16 marzo a Milano, Giusy in occasione della serata organizzata dal Rotary Club Milano City a lei dedicata dal titolo ‘Sport e Disabilità: dall’esperienza personale a cambiamento sociale’, ha ricevuto il premio ‘Paul Harris Fellow’ ovvero la più alta onorificenza conferita dal Rotary International, con la seguente motivazione: In segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una miglior comprensione reciproca e amichevoli relazioni fra popoli di tutto il mondo.

Martedì 17 marzo in Campidoglio a Roma, la Versace è stata insignita del ‘Premio Giornalistico Internazionale ARGIL – Italian Excellence Award’, ovvero il premio dedicato alle eccellenze italiane che contribuiscono a promuovere nel mondo talento, creatività e visione internazionale. Questa volta la targa recita: Per il coraggio, la determinazione e l’impegno testimoniato nello sport, nelle istituzioni e nella promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Infine ieri, mercoledì 18 marzo, in Senato a Roma, a Palazzo Giustiniani, Giusy ha ricevuto il premio ‘Primo Soccorso – Evidenze, Legislazione e Formazione’. Sull’opera in vetro sono riportate le seguenti parole: ‘Testimonianza di resilienza e impegno civile, per lo straordinario esempio di forza e per la costante opera di sensibilizzazione sui valori della solidarietà, dellinclusione e della tutela della vita umana’.

”E’ stata una settimana davvero ricca di soddisfazioni e di emozioni e tutti questi riconoscimenti alimentano in me ancora più voglia ed energia per proseguire nel mio cammino. Ringrazio il Rotary Club Milano City nella persona di Paolo Benedetto Labate, dell’amico Fabio Falzea che ha moderato l’incontro ed è venuto a Milano apposta per l’occasione e tutti i soci. Per il premio ARGIL ringrazio Manuela Biancospino, Consigliera dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio, il Gruppo Giornalisti Gino Falleri, Fondazione Eurispes e Confimprese Italia. Per il premio ‘Primo Soccorso’ ringrazio il dott. Fausto DAgostino, anestesista rianimatore Campus Biomedico di Roma e la vicepresidente e senatrice Mariolina Castellone che ha ospitato l’iniziativa e il direttore di Rai Sport Marco Lollobrigida che ha presentato l’evento. Ultimo ma non ultimo, vorrei ringraziare gli amici di Escape Team e Daniele Chiesa per il lodevole impegno con cui coinvolgono ogni anno tante associazioni alla Scarpadoro Ability, ma anche Atletica Vigevano che mi accoglie sempre con te grande affetto”  queste le parole di Giusy

Advertisement

Advertisement

Visite: 97