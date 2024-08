GIULIANA JAZZ FESTIVAL

9-11 agosto – Giuliana (Pa)

Venerdì 9 agosto prende il via il Giuliana Jazz Festival,

evento che rientra nell’ambito del Castelbuono Jazz Festival:

venerdì 9 agosto – Daria Biancardi

sabato 10 agosto – “La Notte dei Fiati”

domenica 11 agosto – Francesco Buzzurro

Venerdì 9 agosto prende il via il Giuliana Jazz Festival, evento che rientra nell’ambito del Castelbuono Jazz Festival, con la direzione artistica di Angelo Butera: tre giorni di grande musica jazz con la “Soulful night” di Daria Biancardi (venerdì 9 agosto), “La Notte dei fiati” (sabato 10 agosto) e Francesco Buzzurro (domenica 11 agosto). I concerti si terranno nella terrazza del Castello di Federico II (via Federico II, 12) di Giuliana (Pa) e avranno inizio alle 21.30 e saranno gratuiti.

La “Soulful night” di Daria Biancardi è un viaggio attraverso le sonorità, i ritmi e le atmosfere degli artisti che hanno segnato la formazione dell’artista siciliana: “il pubblico sarà coinvolto grazie alle emozioni che la musica senza etichette di genere ci regala. Sarà anche una bellissima occasione per me, far ascoltare il mio nuovo singolo The River tratto dal mio album appena uscito Grown”, racconta Daria Biancardi.

Parata di jazz e talento quella che si terrà sabato 10 agosto per la “Notte dei fiati. Da un’idea già consolidata del Direttore Artistico Angelo Butera, sul palco una reunion magica di alcuni tra i migliori jazzisti siciliani. Ai fiati si alterneranno Gianni Gebbia e Carla Restivo al sax alto, Claudio Giambruno al sax tenore e il trombettista Giacomo Tantillo. Ad accompagnare i musicisti che si alterneranno in questa grande kermesse, una ritmica affiatata ed energica composta da Giuseppe Vasapolli al pianoforte, Gabrio Bevilacqua al contrabbasso e Paolo Vicari alla batteria. Il tema della serata sarà un omaggio alla tradizione della musica afro-americana e al musical.

Domenica 11 agosto sarà la volta di Francesco Buzzurro (“Tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”, disse di lui il Maestro Ennio Morricone): concertista internazionalmente riconosciuto, ha insegnato tecnica dell’improvvisazione in molti seminari e scuole di musica in tutto il mondo ed è stato direttore artistico del dipartimento riunito di chitarra all’Università della musica di Los Angeles. Francesco Buzzurro grazie alla sua straordinaria tecnica di matrice classica, aperta a una conoscenza profonda del jazz e dell’improvvisazione, è diventato negli anni un punto di riferimento assoluto per il mondo della chitarra acustica. Le sue composizioni originali come Onde, Cuore degli emigranti o Song for Django, rivelano invece gli aspetti più intimi della sua personalità.

“Per la città di Giuliana – dichiara il Sindaco Francesco Scarpinato – questo è un evento molto importante, per questo abbiamo deciso di investire in cultura creando il Giuliana Jazz Festival in collaborazione con il Castelbuono Jazz Festival”.

Durante gli eventi, alle porte del Castello di Federico II”, si potranno apprezzare i prodotti della terra di Giuliana “per godersi appieno la raffinata e suggestiva location nel punto più alto del borgo medievale di Giuliana, a 800 metri di altezza, da cui si possono ammirare le luci della costa agrigentina di Siculiana” (Assessore del Comune di Giuliana).

Angelo Butera, direttore artistico di Giuliana jazz festival: “sono davvero felice di portare il jazz in un luogo magico come il Castello Federico II di Giuliana, uno scorcio incantevole della nostra Sicilia. E sarebbe bello per il 2025 coinvolgere nel nostro progetto gli altri castelli di cui la nostra regione è ricca. Del resto, la manifestazione nasce ai piedi del Castello dei Ventimiglia a Castelbuono”

Visite: 43