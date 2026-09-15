Giro Motociclistico di Sicilia: il 30 settembre la conferenza stampa di presentazione
conferenza stampa di presentazione della 7ª edizione del Giro Motociclistico di Sicilia, in programma dall’1 al 4 ottobre 2026, manifestazione organizzata dal Club Auto e Moto d’Epoca F. Sartarelli di Trapani.
L’edizione 2026 accompagnerà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei luoghi più suggestivi della Sicilia, in un itinerario dedicato al motorismo storico, al territorio e al turismo lento.
La conferenza stampa si terrà mercoledì 30 settembre 2026 alle ore 17.00, presso il Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi del Sistema Museale dell’Università di Palermo, in Viale delle Scienze, Palermo.
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