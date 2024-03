Giornata Mondiale dell’Acqua ad Enna

L’Istituto Comprensivo “Neglia-Savarese” di Enna ha celebrato la Giornata Mondiale dell’Acqua 2024, istituita dalle Nazioni Unite nel 1992 per chiedere fortemente al mondo intero un impegno politico e di cittadinanza attiva al fine di tutelare le risorse idriche globali, bene fondamentale. Quest’anno il focus è “Acqua per la Pace” al fine di evidenziare il ruolo fondamentale che l’acqua svolge nella stabilità geo-politica, oltre che nella prosperità dei popoli.

Il progetto annuale della Scuola ennese, dal titolo “ACQUA: RISORSA DA CONOSCERE, RISPETTARE E TUTELARE” e fortemente voluto dalla Dirigente Scolastica Marinella Adamo, mira a contribuire a rendere le alunne e gli alunni consapevoli della necessità di ridurre lo spreco di acqua e ad orientarli all’assunzione di comportamenti virtuosi. Le attività che hanno coinvolto sia la scuola primaria che la scuola secondaria di primo grado, oltre al lavoro propedeutico in aula -indispensabile e significativamente efficace- guidato dai docenti, hanno anche previsto approfondimenti sull’obiettivo 6 (Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie) e sull’obiettivo 16 (Garantire a tutti la Pace e l’accesso alla giustizia, anche costruendo istituzioni efficaci, responsabili ed inclusive a tutti i livelli) dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, laboratori artistici sul tema, attività di Game Based Learning ed attività scientifiche quali la raccolta e misura delle precipitazioni grazie ad un pluviometro manuale installato nel giardino dell’Istituto scolastico.

Alla celebrazione a scuola, a cui hanno partecipato circa 160 allieve e allievi accompagnati dai loro insegnanti, sono intervenuti:

– Marinella Adamo, Dirigente Scolastico, che ha porto i saluti istituzionali ed ha proposto spunti di riflessione sui diritti umani correlati all’acqua e pure sulle responsabilità che la specie umana ha nei confronti della risorsa idrica;

– Rosa Termine, Docente Referente del Progetto, che ha presentato le attività svolte dalla scolaresca nell’ambito del progetto stesso;

– Giuseppe Nasello, Dirigente della Regione Siciliana, che ha trattato l’importanza dell’acqua soprattutto per l’agricoltura ed il patrimonio forestale;

– Luigi Neri, Dirigente del Servizio Informativo Agrometeorologico della Sicilia (SIAS), che ha parlato della gestione delle stazioni meteo in Sicilia, oltre a mostrare alcuni strumenti che -prima dell’avvento della tecnologia- venivano utilizzati per la misura delle precipitazioni.

Subito dopo, sono stati protagonisti le alunne e gli alunni che hanno condiviso riflessioni sull’acqua, come “Uniamoci attorno all’acqua e usiamola per la pace, gettando le basi di un domani più stabile e prospero”, ma anche in forma musicale, rappeggiando “l’acqua è la vita e non è infinita!”. Infine, hanno pure comunicato di avere effettuato una raccolta fondi per contribuire all’acquisto di una pompa idraulica ad energia fotovoltaica per la Tanzania attraverso la Lay Volunteers international Association (LVIA); a sorpresa si è collegato, via internet, Vito Restivo della LVIA per ringraziare la scuola per il gesto di solidarietà.

Infine a tutte le classi sono stati consegnati gli attestati di partecipazione dell’ONU.

