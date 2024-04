“Giornata Mondiale del Parkinson 2024”. Con “Run & Walk for Parkinson”, grazie ad APiS, domenica 7 aprile si corre e passeggia

Torna domenica 7 aprile, dopo l’inevitabile pausa dovuta al Covid, “Run & Walk for Parkinson”, manifestazione organizzata a Palermo dall’APiS, associazione Parkinson in Sicilia, in occasione della “Giornata Mondiale del Parkinson 2024”, che si celebra ogni anno l’11 aprile.

Un momento che consentirà di vivere la città in piena condivisione e comunità, all’aria aperta, attraverso una camminata o una corsa non competitiva lungo il circuito che andrà da piazza Castelnuovo a piazza Croci, sostenendo in tal modo le amiche e gli amici con il Parkinson.

Il raduno sarà alle 9.30 n via Libertà, all’angolo con piazza Castelnuovo, dove saranno allestiti i gazebo. Con una donazione minima di 5 € si potrà ottenere la pettorina, mentre con 10 euro anche la maglietta che contraddistinguerà i provetti atleti.

Ci si potrà prenotare e iscrivere anche chiamando il cell. 331.1271517 specificando, nel caso della seconda opzione, la taglia della maglietta.

«Siamo felici perché, ancora una volta, la manifestazione si svolgerà con l’adesione e la partecipazione di numerose realtà del nostro territorio – affermano Mirella Colombo e Marina Rizzo, rispettivamente presidente e coordinatrice scientifica dell’APiS – dimostrando che qualunque causa, se portata avanti nell’interesse delle persone più fragili, trova il consenso di tanti. È la concreta dimostrazione che “Insieme stiamo bene”»

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Palermo, dell’Ordine Dei Medici della provincia di Palermo, della Croce Rossa Italiana, della Federazione Medico Sportivo Italiana, di “Donne in Neuroscienze”, dell'”Associazione italiana Giovani Parkinsoniani” e di numerosi club service e associazioni cittadine che hanno accolto l’invito di APiS e che correranno con tutti.

