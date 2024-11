Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Domani esperti a confronto nell’auditorium del plesso di scuola primaria Valverde

Incontro per docenti e alunni organizzato dall’istituto comprensivo Santa Chiara Enna e dal club ennese Kiwanis. Appuntamento alle 10

Enna, 19 novembre 2024

Un incontro per parlare di infanzia e adolescenza e approfondire i diritti dei minori e raccontare casi specifici di tutela e supporto che riguardano il territorio ennese diverse realtà siciliane.

Si terrà domani alle ore 10 nell’auditorium del plesso Valverde un incontro di esperti organizzato in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, voluto e organizzato dall’istituto comprensivo Santa Chiara Enna e dal club Kiwanis, sede di Enna.

L’appuntamento, aperto a insegnanti e alunni, vedrà il saluto di Antonietta Di Franco, dirigente scolastico della scuola Santa Chiara e di Piergiorgio Restivo, presidente del Kiwanis club di Enna.

A intervenire saranno i relatori Giuliana Conte, segretario della Camera penale del tribunale di Enna e avvocato cassazionista che testimonierà gli interventi degli operatori della legge per bambini e adolescenti, Filippo Borrello, psicologo clinico che parlerà di interventi di prevenzione, abilitazione, riabilitazione e sostegno, e poi ancora Giuseppe Impoco, luogotenente governatore Kiwanis Divisione 5 Sicilia che parlerà dell’impegno del club per i minori, e Nunzio Spampinato, garante per la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del comune di Nicolosi (Catania), vice governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino, che racconterà la sua testimonianza di sostegno ai minori come amministratore ed esponente del club.

La partecipazione è libera.

