“Giornalai” sempre più difficili da trovare:

perse 2.700 edicole in 4 anni

Roma, 3 gennaio 2024 – La crisi dell’editoria è anche la crisi dei “giornalai”. In 4 anni, sono sparite quasi 2.700 edicole in tutto il Paese, di cui 2.327 erano imprese individuali. Una perdita secca superiore al 16% (-18,6% considerando le sole ditte individuali), con tassi di variazione anche a doppia cifra in tante province, a partire da Isernia, che ha visto chiudere oltre un terzo delle unità locali, Trieste che registra un -31,1%, Ancona che supera il -30%.

L’elaborazione, realizzata da Unioncamere-InfoCamere sui dati del registro delle imprese, mostra che, in pratica, solo Bolzano e Sondrio, grazie all’apertura di una nuova edicola nel quadriennio, vedono crescere questa tipologia di impresa, mentre Oristano mantiene tutte le sue 51 rivendite di giornali. A fine settembre scorso, comunque, i punti vendita di giornali e periodici contavano su circa 13.500 localizzazioni, mentre a settembre 2019 erano oltre 16mila.

In valori assoluti, sono i lettori di quotidiani soprattutto di Roma che oggi devono fare i conti con la rarefazione dei “giornalai”: nel territorio provinciale ne sono rimasti 1.138, 303 in meno di quattro anni fa (-21%). Anche a Torino, però, giornali e riviste sembrano andare parecchio meno di moda. Qui oggi si contano 501 rivendite, 138 in meno di settembre 2019 (-21,6%), mentre Milano ne perde 129 (-11,9%), scendendo così sotto le mille edicole.

La riduzione delle rivendite non è solo un danno per quanti continuano a preferire aggiornarsi sulla carta stampata piuttosto che su strumenti digitali, è anche un peccato sotto il profilo della crescita della componente femminile e giovanile nell’impresa. Considerando le quasi 12mila imprese registrate a fine settembre (al netto, quindi, delle unità locali aggiuntive), 4.450 risultano essere femminili e 701 giovanili. Ciò significa che il mestiere dell’edicolante piace molto alle imprenditrici, che in quest’ambito rappresentano più del 37% del totale delle imprese registrate, con una presenza, quindi, ben più consistente di quanto avvenga considerando il totale delle imprese (di cui le imprese femminili rappresentano circa il 22%). Le edicole guidate da donne, però, si sono ridotte nel quattro anni anche di più della media nazionale del settore, perdendo quasi 1.100 imprese (-19,6%).

Questa attività, invece, sembra piacere poco ai giovani under 35, ai quali oggi appartiene solo il 5,9% delle edicole attive nei territori italiani, 528 in meno di quattro anni fa (-43%).

Edicole per regione

Confronto localizzazioni 2019-2023 – Variazioni assolute e percentuali. Graduatoria per variazione % del periodo

Totale di cui imprese individuali Totale di cui imprese individuali Totale di cui imprese individuali 30-set-23 Variazioni assolute Variazioni % VALLE D’AOSTA 26 18 -3 -4 -10,3% -18,2% CAMPANIA 1.098 890 -140 -124 -11,3% -12,2% ABRUZZO 337 257 -44 -42 -11,5% -14,0% SARDEGNA 540 393 -78 -72 -12,6% -15,5% SICILIA 736 615 -111 -91 -13,1% -12,9% PUGLIA 719 639 -109 -108 -13,2% -14,5% UMBRIA 228 174 -38 -37 -14,3% -17,5% CALABRIA 335 290 -57 -54 -14,5% -15,7% BASILICATA 106 88 -19 -12 -15,2% -12,0% LIGURIA 633 433 -116 -103 -15,5% -19,2% LOMBARDIA 2.268 1.555 -430 -384 -15,9% -19,8% TOSCANA 1.148 832 -222 -177 -16,2% -17,5% TRENTINO – ALTO ADIGE 86 53 -18 -14 -17,3% -20,9% VENETO 971 756 -212 -182 -17,9% -19,4% MARCHE 365 278 -88 -66 -19,4% -19,2% EMILIA ROMAGNA 1.146 818 -280 -228 -19,6% -21,8% LAZIO 1.464 1.062 -360 -323 -19,7% -23,3% FRIULI-VENEZIA GIULIA 317 261 -80 -76 -20,2% -22,6% PIEMONTE 933 741 -245 -213 -20,8% -22,3% MOLISE 39 32 -17 -17 -30,4% -34,7% ITALIA 13.495 10.185 -2.667 -2.327 -16,5% -18,6%

Fonte: InfoCamere-Unioncamere, Movimprese

Edicole per regione per tipo di imprenditore

Confronto sedi d’impresa 2019-2023

Variazioni assolute e percentuali

Imprese registrate al 30.09.2023 11.883 di cui Saldo under35 var. % under35 2019/2023 Quota % under35 sul totale under35 2019-2023 701 -528 -43,0% 5,9% di cui Saldo femminili var. % femminili 2019/2013 Quota % femminili sul totale femminili 2019-2023 4.450 -1.083 -19,6% 37,4% di cui Saldo straniere var. % straniere 2019/2023 Quota % straniere sul totale straniere 2019-2023 603 5 0,8% 5,1%

Fonte: InfoCamere-Unioncamere, Movimprese

Edicole per province

Graduatoria per entità della variazione % dello stock localizzazioni rispetto al 30 settembre 2023

PROVINCE Registrate di cui individuali Saldo Var % PROVINCE Registrate di cui individuali Saldo Var % 2019-2023 2019-2023 2019-2023 2019-2023 BOLZANO 41 25 1 2,5% CATANZARO 67 56 -13 -16,3% SONDRIO 41 26 1 2,5% VENEZIA 220 173 -43 -16,3% ORISTANO 51 39 0 0,0% LUCCA 133 95 -26 -16,4% AGRIGENTO 43 39 -1 -2,3% PORDENONE 66 50 -13 -16,5% BELLUNO 41 27 -1 -2,4% VICENZA 147 125 -29 -16,5% SALERNO 208 166 -10 -4,6% TERNI 69 49 -14 -16,9% COSENZA 123 102 -6 -4,7% REGGIO EMILIA 109 78 -23 -17,4% CHIETI 79 63 -4 -4,8% FORLI’ – CESENA 103 75 -22 -17,6% VERBANIA 39 33 -2 -4,9% CALTANISSETTA 28 23 -6 -17,6% NUORO 75 51 -4 -5,1% VITERBO 84 63 -18 -17,6% ENNA 18 18 -1 -5,3% PESARO E URBINO 107 77 -23 -17,7% AVELLINO 71 49 -6 -7,8% MONZA E BRIANZA 152 107 -33 -17,8% LECCO 68 46 -6 -8,1% SASSARI 169 116 -37 -18,0% BIELLA 44 36 -4 -8,3% CROTONE 27 24 -6 -18,2% CATANIA 186 153 -17 -8,4% PISTOIA 72 56 -16 -18,2% ASCOLI PICENO 70 62 -7 -9,1% LIVORNO 156 108 -35 -18,3% PALERMO 206 178 -21 -9,3% PIACENZA 78 63 -18 -18,8% POTENZA 67 54 -7 -9,5% COMO 111 71 -26 -19,0% AOSTA 26 18 -3 -10,3% VERONA 157 119 -37 -19,1% LATINA 118 83 -14 -10,6% RAVENNA 106 72 -25 -19,1% NAPOLI 644 540 -77 -10,7% BERGAMO 198 140 -47 -19,2% RAGUSA 38 25 -5 -11,6% PAVIA 120 90 -29 -19,5% PESCARA 91 69 -12 -11,7% AREZZO 74 60 -18 -19,6% MILANO 955 615 -129 -11,9% RIETI 24 18 -6 -20,0% ASTI 37 32 -5 -11,9% REGGIO CALABRIA 98 89 -25 -20,3% TARANTO 115 98 -16 -12,2% VARESE 164 115 -42 -20,4% LA SPEZIA 84 62 -12 -12,5% ROMA 1.138 819 -303 -21,0% BARI 250 233 -36 -12,6% LODI 48 37 -13 -21,3% GROSSETO 90 75 -13 -12,6% SAVONA 107 71 -29 -21,3% MANTOVA 90 66 -13 -12,6% TORINO 501 386 -138 -21,6% PERUGIA 159 125 -24 -13,1% PISA 121 96 -34 -21,9% CAGLIARI 245 187 -37 -13,1% BRESCIA 230 177 -66 -22,3% FIRENZE 309 200 -47 -13,2% PARMA 115 83 -33 -22,3% LECCE 174 151 -27 -13,4% PADOVA 182 128 -53 -22,6% MODENA 163 116 -26 -13,8% BOLOGNA 268 174 -79 -22,8% FOGGIA 94 77 -15 -13,8% CREMONA 91 65 -27 -22,9% CUNEO 93 73 -15 -13,9% ROVIGO 57 54 -17 -23,0% FERMO 37 33 -6 -14,0% GORIZIA 40 36 -12 -23,1% MASSA CARRARA 61 50 -10 -14,1% CASERTA 129 105 -39 -23,2% L’AQUILA 78 60 -13 -14,3% NOVARA 72 56 -22 -23,4% GENOVA 377 254 -63 -14,3% MATERA 39 34 -12 -23,5% TERAMO 89 65 -15 -14,4% VIBO VALENTIA 20 19 -7 -25,9% RIMINI 106 78 -18 -14,5% FERRARA 98 79 -36 -26,9% SIENA 75 55 -13 -14,8% CAMPOBASSO 27 22 -10 -27,0% BENEVENTO 46 30 -8 -14,8% VERCELLI 43 39 -16 -27,1% BRINDISI 86 80 -15 -14,9% SIRACUSA 53 42 -20 -27,4% PRATO 57 37 -10 -14,9% TRAPANI 42 35 -17 -28,8% UDINE 149 119 -27 -15,3% ALESSANDRIA 104 86 -43 -29,3% IMPERIA 65 46 -12 -15,6% TRENTO 45 28 -19 -29,7% MESSINA 122 102 -23 -15,9% ANCONA 93 65 -41 -30,6% MACERATA 58 41 -11 -15,9% TRIESTE 62 56 -28 -31,1% FROSINONE 100 79 -19 -16,0% ISERNIA 12 10 -7 -36,8% TREVISO 167 130 -32 -16,1% ITALIA 13.495 10.185 -2.667 -16,5%

Fonte: InfoCamere-Unioncamere, Movimprese

